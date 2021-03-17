"Sinyal evinden geliyor" diyen dolandırıcılar tutuklandı
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"Sinyal evinden geliyor" diyen dolandırıcılar tutuklandı

17.03.2021 19:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:35

Sivas'ta yaşlı kadını 'evinden sinyal geliyor' diyerek 90 bin lira dolandıran ve polis ekiplerince yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sivas'ta yaşlı kadını 'evinden sinyal geliyor' diyerek 90 bin lira dolandıran ve polis ekiplerince yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sivas'ta dolandırıcılar geçtiğimiz gün 65 yaşındaki Nermin Tan'ı telefonla arayarak kendilerini sivil polis olarak tanıttı. Ardından Tan'a hırsızlık olayına karıştığını,sinyalin kendisinin evinden geldiğini belirten dolandırıcılar Tan'a bu durumdan kurtulması için kendilerine para vermesi gerektiğini söyledi. Durumdan korkan Nermin Tan yaklaşık 90 bin liralık ziynet eşyalarını dolandırıcılara teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan Tan polis ekiplerine haber verdi. Ekiplerin incelemelerinin ardından 2 şahsı Sivas'ta 1 şahsı ise İstanbul'da yakaladı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli M.K. ve İ.T. adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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