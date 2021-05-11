Sinüzite ne iyi gelir? Sinüzit belirtileri nelerdir?

Sinüzit günlük yaşantıda birçok kişinin başına gelen ve sebep olduğu baş ağrısı nedeniyle yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir rahatsızlıktır. İklim değişikliklerinde gözlemlenen sinüzit, bağışıklık düşüklüğü, alerji ve deviasyon kaynaklı olabilir. Son dönemde baş ağrısı problemi yaşayanların internette yaptığı aramalarda en çok "Sinüzite ne iyi gelir? Sinüzit belirtileri nelerdir? Sinüzit neden olur?" gibi soruların cevabını haberimizde sizler için derledik.

Sinüzit, sinüslerdeki mukusun, sinüs kanallarında oluşan şişme ve tıkanıklıkla birlikte birikmesi nedeniyle gerçekleşmektedir. Bu birikme değişken etkenlere bağlı olup, tedavi edilmemesi durumda geniz akıntısı, balgam, baş ağrısı, seste çatallaşma, ağız kokusu gibi problemlere neden olmaktadır. Sinüzit sebep olduğu burun akıntısı, baş ağrısı ve öksürük gibi belirtilerinden dolayı pandemi sürecinde sıkça koronavirüs belirtileriyle karıştırılmasından dolayı merak edilmektedir.

SİNÜZİT NEDİR?

Sinüzit, sinüs adı verilen kemik içerisinde yer alan hava boşluklarının mukoza iltihaplanmasının genel adıdır. Bu iltihaplanma sonucunda burundan atılamayan mukoza sinüslerin tıkanmasına, mukoza kıvamının değişmesine ya da mukoza çoğalmasına bağlı içerisinde bakteri üremesine neden olabilir. Bu durumlara bağlı olarak sinüzit gözlemlenmektedir.

SİNÜZİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sinüzit belirtileri sinüslerdeki durum ve metabolizma göz önünde bulundurularak değişkenlik göstermesi mümkündür. Kesin sinüzit tanısı için uzman tavsiyesi almanızı öneririz. Ancak baş ağrısı sinüzitin en belirgin belirtilerindendir. Alın bölgesi ve göz arkasında baskı ve beraberinde gerçekleşen ağrı sık rastlanan sinüzit belirtilerindendir.

Sinüzitin en yaygın görülen belirtileri;

Baş ağrısı

Geniz akıntısı (sarı veya yeşil)

Ağız kokusu.

Ses kısıklığı ya da seste çatallanma

Ateş

Göz altı veya elmacık kemiklerindeki ağrı

Tat veya koku almada azalma

Burun tıkanıklığı

Yüz ve alın bölgesinde baskı ya da ağırlık

Gece veya gündüz gerçekleşen öksürük

Sarı veya yeşil balgam

Boğaz ağrısı

10-20 gün arası süren grip veya nezle

Bu belirtilerden ateş, yoğun baş ağrısı ve uzun süreli grip yaşamanız halinde mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.

SİNÜZİTE NE İYİ GELİR?

Sinüzitin rahatsızlığı yaşayan kişinin öncelikle tütün ve tütün ürünü tüketimini minimuma indirmesi gerekmektedir. Eğer sinüzit ile birlikte gribal enfeksiyon yaşıyorsa enfeksiyonun tedavi edilmesi önemlidir. Hastanın direkt olarak rüzgara maruz kalmaması ve ıslak saç ile dışarıya çıkmaması uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Alerjik reaksiyonlar gösteriyor ya da alerjisi var ise mutlaka bu konuda önlem alması gerekmektedir. Ayrıca uzmanların tavsiye ettiği burun damlaları ile tıkanıklarına karşı önlem alınabilir. Bütün bunların yanında sinüzite karşı uygulayacağınız basit çözümler ile sinüzit ağrılarını hafifletebilmeniz mümkündür.

Buhar Tedavisi

Sinüzit ağrılarına karşı uygulanacak buhar tedavisi, burun içerisindeki tıkanıklığa neden olan mukozanın yumuşamasına yardımcı olacaktır. Buhar banyosu için doğal mentol içeren nane ve okaliptüs yağı kullanılabilir.

Tuzlu Su

Sinüzit ve burun tıkanıklığına karşı tavsiye edilen bir diğer yöntem tuzlu sudur. Özellikle doğal deniz suyu yoksa evde bir çay bardağına bir tatlı kaşığı olacak şekilde hazırlayacağınız çözeltinin buruna çekilmesi oldukça faydalıdır.

Soğuk Kompres

Soğuk kompres sinüzit kaynaklı göz, alın ve elmacık kemiklerinde gerçekleşen ağrılar için uygulanan bir diğer yöntemdir. Buz torbası ağrı olan yere uygulanarak ağrıların hafiflemesi ve tıkanıklığa neden olan şişliklerin azalmasına yardımcı olabilir. Buz tedavisi en fazla 8 dakika uygulanmalıdır.

Soğan Koklama

Keskin ve açıcı kokulara sahip besinlerden olan soğan koklanması halinde burun akıntısı oluşturup, mukozanın dışarıya akmasına yardımcı olabilir.

Acı Tüketimi

Acı tüketimi de sinüzite karşı etkili olan bir diğer yöntemdir. Acı tüketilmesi halinde sinüs ağrıların hafiflemesine ve tıkanıklığın açılmasına yardımcı olabilir.

Bütün bunların yanı sıra bu yöntemlerin anlık olarak fayda sağlamayacağını hatırlatmakta fayda var. Kesin tanı ve tedavi için mutlaka doktor yardımı almanızı öneririz.