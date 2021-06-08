Sinoz Kozmetik'te 3 yeni atama
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Sinoz Kozmetik'te 3 yeni atama

Sinoz Kozmetik'te 3 yeni atama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sinoz Kozmetik, iç yapılanmaya gittiğini duyurdu.

Sinoz Kozmetik, iç yapılanmaya gittiğini duyurdu. Markadan yapılan yazılı açıklamada, mart ayından bu yana Genel Müdür Yardımcılığı'na Faruk Balmumcu, İhracat Müdürü olarak Sinan Eraslan, Lojistik Direktörü görevine ise Bülent Yeşilyurt'un getirildiği bildirildi.

Kozmetik markası, 3 aydır devam eden yeni yapılanmada, göreve gelen yöneticilere ilişkin şu bilgileri verdi:

2002 yılından bu yana büyük ölçekli global firmalarda e-ticaret Direktörü olarak görev yapan Faruk Balmumcu, şubat ayı itibarıyla Sinoz Kozmetik'te Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Faruk Balmumcu, 2010 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde Marketing alanında MBA programını tamamladıktan sonra sırasıyla; De-tur, Otto Group Gittigidiyor/e-bay, Lav.com.tr, Demsa Group ve Evidea'da e-ticaret Direktörlüğü görevlerinde bulundu.

İş hayatına 2001 yılında Unilever Algida da başlayan Sinan Eraslan ise 2007 yılından itibaren Farmasi, Flormar, Simit Sarayı gibi şirketlerde İhracat departmanında çeşitli görevlerde bulunmuş, görev sebebi ile bir süre Bulgaristan, Kazakistan ve Amerika da yaşamıştır. Son 10 yıldır Kişisel bakım ve renkli kozmetik alanında 106 ülkede iş ortakları ile çalıştığı markaların penetrasyon ve satışını başarıyla gerçekleştiren Eraslan 2 erkek çocuğu babasıdır.

Perakende pazarında 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Bülent Yeşilyurt da iş hayatına 2000 yılında Carrefoursa ile başladı. Sırasıyla Intersport, Ziylan Group ve Olka Spor A.Ş.'de İş geliştirme ve Lojistik Planlama Direktörü olarak görev alan Yeşilyurt, mart ayı itibarı ile yeni görevine başladı.


Sinoz Kozmetik'te 3 yeni atama
Sinoz Kozmetik'te 3 yeni atama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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