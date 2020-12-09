Sinovak aşısı nedir? Sinovak şirketinin aşısı CoronaVac'ın ne demektir? Sinovak aşısı avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Son dakika: Sinovak aşısı nedir? Sinovak Aşılar ne demektir? Sinovak aşısı avantajları ve dezavantajları nelerdir? Başlıca Sinovak aşıları nelerdir? Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'ın üçüncü faz testleri devam ed

Son dakika: Sinovak aşısı nedir? Sinovak Aşılar ne demektir? Sinovak aşısı avantajları ve dezavantajları nelerdir? Başlıca Sinovak aşıları nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

SİNOVAK ŞİRKETİNİN GELİŞTİRDİĞİ CORONAVAC AŞISI NEDİR?

Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'ın üçüncü faz testleri devam ederken Türkiye, bu şirketle 50 milyon doz için sözleşme imzaladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Kasım'daki konuşmasında bu aşıların Aralık'ta sağlık çalışanlarına yapılabileceğini söyledi.

ÜRETİM TEKNİĞİ NEDİR?

Eski bir yöntem olan inaktif virüs tekniğine göre hazırlanan bu aşıda, enfekte etme özelliğini yitirmiş olan virüs vücuda verilerek, vücudun hastalığa bağışıklık kazanması hedefleniyor.

Moderna ve BioNTech aşıları ise yeni bir yöntem olan mRNA tekniğiyle üretiliyor. Bu aşılar kolaylıkla yüksek sayılarda üretilebilirken CoronaVac'ın üretimi için tavuk yumurtası gerekiyor.