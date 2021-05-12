Sinovac, Türkiye dahil 5 ülkeye aşı üretim lisansı verdi
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Sinovac, Türkiye dahil 5 ülkeye aşı üretim lisansı verdi

Sinovac, Türkiye dahil 5 ülkeye aşı üretim lisansı verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sinovac CEO'su Yin Weidong Türkiye, Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a üretim lisansı verdiklerini açıkladı.

Sinovac CEO'su Yin Weidong Türkiye, Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a üretim lisansı verdiklerini açıkladı.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında birçok ülke, devam eden aşı kampanyalarına hız kazandırmaya çalışıyor. Aşı üreticisi Çinli şirket Sinovac'ın CEO'su Yin Weidong Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Türkiye ile birlikte Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a "CoronaVac" adlı korona virüs aşısını ülkelerinde üretme konusunda lisans verdiklerini duyurdu. Şirketin geçtiğimiz ay dünya çapında 260 milyon doz korona virüs aşısı tedarik ettiğini belirten Weidong, bunların yüzde 60'ından fazlasının Çin dışındaki ülkelere gittiğini ifade etti.

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CoronaVac, Endonezya'da sağlık çalışanları arasında yürütülen çalışmada yüksek etkinlik sonuçlarına ulaştı. Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin Bloomberg'e yaptığı açıklamada, başkent Jakarta'da aşının uygulandığı 25 bin 374 sağlık çalışanının ikinci dozlarını aldıktan sonra 28 gün boyunca izlendiğini aktardı. Bakan Sadikin, aşının ölümü yüzde 100 önlediği, hastaneye yatışa karşı ise 96 koruma sağladığı bilgisini paylaştı. Sadikin, çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının yüzde 94'ünün enfeksiyona karşı korunduğunu da kaydetti. Ancak Endonezyalı Bakanının açıkladığı bu veriye asemptomatik vakaların dahil olup olmadığı belirsiz.

Sadıkin, "Sağlık çalışanları arasında hastaneye yatışlarda ve ölümlerde çok çok şiddetli bir düşüş görüyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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