Sinovac şirketi, web sitelerine Türkiye'den erişimi neden engelledi?

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 aşısı satın aldığı Çinli Sinovac şirketi, 'sinovac.com' alan adından yayın yapılan kurumsal web sitesine Türkiye'den erişimleri engelledi. Web sitesine giriş yapmak isteyen kullanıcıları "IP adresinizin bu web sitesini ziyaret etmesine izin verilmiyor!" iletisi ile karşılaştı.

Türkiye'de aşılamanın başlamasının hemen ardından erişim engellemesi gelmesi tartışmalara neden olurken, Odatv'ye konuşan Sinovac şirketi yetkilileri, 'Neden sadece Türkiye'ye erişim kapalı' sorusuna şu yanıtı verdiler:

"Birkaç gün önce Türkiye'den bilgisayar korsanlarının sitemize saldırması nedeniyle Türkiye'den erişimi engelledik. Web sayfamız Türkiye için tekrar açılmıştır."

TWEETİ HATIRLATTILAR

Twitter kullanıcısı olan Ragıp Soylu'nun 30 Aralık tarihinde yayınladığı tweetlerini de hatırlattılar. Ragıp Soylu tweetinde İngilizce olarak şirketin web sitesinin hacklendiğini haber veriyor:

"Tıpkı Türkiye Çin aşısının gelmesini beklerken, bazı Türk bilgisayar korsanları yapımcı Sinovac'ın web sitesini bozdu. Web sitesinin tüm bağlantılarında Uygur bayrakları var ve Çin Seddi'nde Cuma namazı dilek. Bir de şarkı var."