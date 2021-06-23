Sinovac ne demek?

Koronavirüs'le mücadele devam ederken Covid aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında Sinovac Alman aşısı mı sorusu yer aldı. Peki, Sinovac ne demek?

Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Konu hakkında detaylar merak edilirken Sinovac Alman aşısı mı konusunu merak etti. İşte, detaylar.

SİNOVAC NE DEMEK?

CoronaVac, Çinli biyofarmasötik şirketi Sinovac tarafından geliştirilen inaktif bir COVID-19 aşısıdır.[1] 2020'nin ortalarından itibaren, Faz III klinik araştırmalarından geçmeye başlayan aşı, klinik sonuçları açıklanarak Faz III aşamasını tamamlamıştır. Aralık ayında Brezilya'da Butantan Enstitüsü'nün açıkladığı faz 3 klinik çalışması sonuçları ara analizinde, toplam 252 COVID-19 vakası üzerinden aşının COVID-19 hastalığını engellemede %50,38 etkililiğe sahip olduğu; hastanede tedavi gerektirecek hastalığı engellemedeyse %77,96 etkili olduğu bildirildi. Bu sonuçlar, onaylanmış diğer COVID-19 aşılarına kıyasla daha düşük olmakla beraber, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen %50 etkililik oranının tam üstündedir. Tıp dergisi Lancet tarafından yayınlanan bilgilere göre, aşının faz aşamaları göz önüne alındığında aşı yapılan kişilerde herhangi ciddi yan etkilere veya rahatsızlıklara neden olmadığı belirtilmiştir. Lancet, bu bulgulara dayanarak SinoVac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının güvenle kullanılabileceğini belirtmiştir.2 ile 8 derece sıcaklığında buzdolabında saklanabilmektedir.17 Ocak 2021 itibarıyla Çin, Türkiye, Brezilya, Hong Kong, Kolombiya, Şili, Bangladeş ve Endonezya'da aşının acil kullanım onayı bulunmaktadır. Ukrayna Türkiye'den sonra CoronaVac'a acil kullanım onayı veren 2'nci Avrupa ülkesi olmuştur.

Ekim ayında, Brezilya'nın ulusal düzenleyici kurumu Anvisa, 6 milyon doz CoronaVac ve hammadde ile ek 40 milyon doz üretmek için ithalat yetkisi verdi. Aşı, COVID-19 için kimyasal olarak inaktive edilmiş bir tam virüs aşısıdır.

Sinovac, aşının Covid-19 enfeksiyonundan korumada genel vakalar üzerinde yüzde 50.65 olduğunu duyururken, hastaneye yatma oranında yüzde 83.5[8] ve ölümleri önlemede yüzde 100 etkili olduğu kaydedildi.

1 Haziran 2021'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil kullanım onayı verildi.