Sinovac mı Biontech mi daha etkili? Sinovac ve BioNTech aşısından hangisi daha etkili?
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Sinovac mı Biontech mi daha etkili? Sinovac ve BioNTech aşısından hangisi daha etkili?

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Sinovac mı Biontech mi daha etkili? Sinovac ve BioNTech aşısından hangisi daha etkili?

Son günlerde en çok tartışına konu Sinovac mı Biontech mi daha etkili sorusu. Koronavirüs'e (COvid-19) karşı Sinovac ve BioNTech aşısından hangisi daha etkili tartışmalarına uzmanlar ne diyor? Sinovac mı Biontech mi daha etkili? Sinovac ve BioNTech aşısından hangisi daha etkili? İşte detaylar...

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Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala Sinovac aşısının koruma oranının yüksek olmadığını, iki doz aşıyı yaptırdığı halde salgına yakalanan hastaların olduğunu söyledi.

SİNOVAC MI, BİONTECH Mİ?

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Prof. Dr. Kayıhan Pala, Türkiye'de 60 milyon kişinin aşılanmasının hedeflendiğini, 27 Mart tarihi itibariyle 6.4 milyon kişinin aşılandığını belirtti.

Toplumun henüz yüzde 11'inin aşılandığını belirten Pala, "aşıyla kısa zamanda koruma sağlamanın" mümkün olmadığını söylüyor:

"Sinovac'ın hastalık geçirilmesine karşı koruma oranı yüksek değil. Nitekim, sağlık çalışanlarında ve toplumda ikinci doz aşıyı olduğu halde hastalananlar var. Aşının koruyuculuğu yüzde 50 civarında. İnsanlar hastalığa yakalanmaya devam ettikçe toplumsal bağışıklık eşiğini yakalamamız mümkün değil bu aşıyla. İkincisi, Sinovac'ın yeni varyantlara etkisine dair bilimsel çalışma yok."

Sinovac aşısının üçüncü faz sonuçlarını açıklayan Hacettepe Üniversitesi, daha önce yüzde 90'nın üzerinde olduğu açıklanan aşının etkililiğinin yüzde 83.5, hastanede yatışı engelleme oranının ise yüzde 100 olduğunu duyurmuştu.

Sinovac aşısı

Sinovac ile ilgili uzmanların kafasındaki en büyük soru işareti, Çin'de aşıya ilişkin yapılan klinik test sonuçlarının açıklanmıyor oluşu.

CoronaVac aşısı, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech ve Brezilyalı biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsünün iş birliğinde geliştirildi.

Makak maymunlarındaki ilk sonuçlar, aşının 10 Covid-19 suşunu nötralize eden antikorlar ürettiğini ortaya çıkardı.

Sinovac'ın 17 Kasım'da dünyanın en eski tıp dergilerinden 'Lancet'te yayınlanan ilk denemelerinin ön sonuçlarına göre, aşının güvenli olduğu kaydedildi. Ancak aşının COVID-19'dan kurtulan hastalara kıyasla daha düşük antikor seviyelerine sahip orta düzeyde bir bağışıklık tepkisi ürettiği belirtildi.

Brezilya'da etkinliği yüzde 50.4

Türkiye'de kullanımına onay verilen Çinli Sinovac Biontech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının, Brezilya'da yapılan son aşama testlerinde etkinlik oranının yüzde 50.4 olduğu açıklandı.

Çin şirketi Sinovac'ın Brezilya'daki ortağı Butantan Enstitüsü, Faz-3 sonuçlarında elde ettikleri verileri paylaşmış ve aşının etkinlik oranının yüzde 50.4'te olduğu açıklanmıştı.

Ramazan Eles
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