Sinovac koruma oranı ne? Sinovac koruyor mu?

Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında " Sinovac koruma oranı ne? Sinovac koruyor mu?" sorusu yer aldı. Peki,Sinovac koruma oranı ne? Sinovac koruyor mu?