Sinovac koruma oranı ne? Sinovac koruyor mu?
Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında " Sinovac koruma oranı ne? Sinovac koruyor mu?" sorusu yer aldı. Peki,Sinovac koruma oranı ne? Sinovac koruyor mu?
Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Konu hakkında detaylar merak edilirken Sinovac koruma oranı ne? Sinovac koruyor mu?, konusunu merak etti. İşte, detaylar.
SİNOVAC KORUMA ORANI NE? SİNOVAC KORUYOR MU?
Klinik çalışmalarda, inaktif COVID-19 aşılarının hastalığa karşı koruyucu etkisinin yüksek olduğu gösterilmiştir. COVID-19 aşılarının koruyuculuk süresi henüz bilinmemektedir, bunun için ek araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.