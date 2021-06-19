Sinovac aşısında yeni sevkiyat: "5 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaştı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinovac aşısında yeni sevkiyat: "5 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaştı"

Sinovac aşısında yeni sevkiyat: '5 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaştı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çin'in Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı.

Çin'in Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı. Gece saatlerinde THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşı, sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, geçen haftaki sevkiyatla 3 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye teslim edilmişti. Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaşmış oldu. Aşılar incelemelerin ardından kullanıma sunulacak.

(Utku Şimşek/ İHA)

Sinovac aşısında yeni sevkiyat: '5 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaştı'
Sinovac aşısında yeni sevkiyat: '5 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaştı'
Sinovac aşısında yeni sevkiyat: '5 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaştı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı, 5 milyon doz Sinovac aşısının Türkiye'ye ulaştığını bildirdi Açıklaması
Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı, 5 milyon doz Sinovac aşısının Türkiye'ye ulaştığını bildirdi Açıklaması
Sağlık Bakanlığı, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz Sinovac aşısının bugün Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz Sinovac aşısının bugün Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 40 milyonu aştı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 40 milyonu aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Boris Johnson Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin
Magazin Hadise Merve Dizdar Tuğba Coşkun İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinovac aşısında yeni sevkiyat: "5 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaştı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 18:42:14. #1.16#

title