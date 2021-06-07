Sinovac aşısı yok mu? Sinovac aşısı ne zaman gelecek, geldi mi?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 2 milyar 120 milyondan dozdan fazla aşı uygulandı.Türkiye'de bugüne kadar aşılanan kişi sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre 30 milyonu geçti. İstanbul'da da aşı yapılan vatandaş sayısının 5 milyonu geçtiği belirtildi. Biontech aşısı ve Sinovac aşısı bulunan Türkiye'de "Sinovac aşısı yok mu? Sinovac aşısı ne zaman gelecek, geldi mi" soruları merak ediliyor. İşte detaylar...

SİNOVAC AŞISI YOK MU?

Türkiye, Alman BioNTech dışında Çin'den Sinovac ve Rusya'dan Sputnik aşısı almak üzere anlaşmalar yaptı. Şu ana kadar BioNTech dışında Türkiye'de Çin'in Sinovac aşısı yoğun olarak uygulandı. Ancak son zamanlarda bazı hastanelerde Sinovac aşısının olmadığı bildirildi. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı resmi bir açıklamada bulunmadı.

Dünya'dan Yasemin Salih'e konuşan doktor Demir, Sinovac aşısı gündemden düştüğünden bu yana kapasitenin yüzde 10'uyla günlük aşılama yapılabildiğini ifade etti.

Sinovac'ı üreten Çin, ülkedeki aşı uygulamasına hız kazandırmak için ihracatı sınırlamaya başlamış, bundan etkilenen Türkiye de yönünü BioNTech ve Rus Sputnik V aşılarına çevirmişti.

"Artık bize Sinovac gelmiyor. Elimizde neredeyse hiç aşı yok. Son 10 gündür ise aşı uygulamamız sıfır" diye konuşan Demir, BioNTech aşısının, aile sağlığı merkezlerinde uygulanabilmesi için sistemin hazırlandığını aktardı.

İlk dönemde eksi 70 derecede saklanması gerektiği belirtilen BioNTech aşısının eksi 8 derecede de saklanabileceği açıklanmıştı. Demir, bu durumda aile sağlığı merkezlerinde de BioNTech yapılabileceğinin altını çizdi.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Recep Koç, "Aşı randevularımız açık ama Sinovac aşısı için alınamıyor. Sinovac aşısı sanırım gelmiş ama henüz ASM'lere dağıtımı yapılmadı. Biz ASM'lerde bu süreçte sadece ikinci doz randevusu olanlara aşı yaptık. 20 günlük dönemde çok aşı yapamadık" dedi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 30 milyon 629 bin 277 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 11. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 36,25 oldu. 17 milyon 546 bin 967 kişiye ilk doz, 13 milyon 82 bin 310 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 173 milyon 779 bini aştı, 3 milyon 737 binden fazla kişi hayatını kaybetti.