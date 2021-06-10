Sinovac aşısı olduktan sonra ağrı kesici içilir mi? Covid aşısı olduktan sonra ağrı kesici ilaçları içilir mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinovac aşısı olduktan sonra ağrı kesici içilir mi? Covid aşısı olduktan sonra ağrı kesici ilaçları içilir mi?

Sinovac aşısı olduktan sonra ağrı kesici içilir mi? Covid aşısı olduktan sonra ağrı kesici ilaçları içilir mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sinovac aşısı olduktan sonra ağrı kesici ilaçlar içmek zararlı olur mu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konu hakkında cevap Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitesinden geldi. Aşı olduktan sonra "Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir." açıklaması yapıldı. Peki, Sinovac aşısı vurulduktan sonra ağrı kesici içilir mi? Aşıdan sonra ağrı kesici kullanmak zararlı olur mu? Ayrıntılar haberimizde...

Sinovac aşısı yaptırdıktan sonra ağrı kesici içmek zararlı olur mu? Aşıdan sonra ağrı kesici içenlere yan etki yapar mı? Sinovac aşısının yan etkileri nelerdir? Sinovac aşısından sonra ağrı kesici içilir mi? Covid aşısı vurulduktan sonra ağrı kesici içilir mi?

SİNOVAC AŞISINDAN SONRA AĞRI KESİCİ İÇİLİR Mİ?

Yapılan açıklamaya göre aşıdan sonra Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir. Detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

• Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

• Yorgunluk

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

• Hafif ateş, titreme

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Baş ağrısı

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Kas/eklem ağrısı

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Kusma, ishal

Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

HANGİ AŞI HANGİ ÜLKEYE AİT?

Biontech (Almanya merkezli) : BioNTech SE, Almanya merkezli halka açık biyoteknoloji şirketi.

Sinovac (Çin merkezli) : Şirketin merkezi Pekin, Çin'dedir.

Sputnik V (Rusya merkezli) : Sputnik V ya da resmî kayıt adıyla Gam-COVID-Vac, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen COVID-19 aşısı adayıdır. Aşı adayı, Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Ağustos 2020'de duyuruldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Fatma Turgut Erkan Petekkaya Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Ergin Ataman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinovac aşısı olduktan sonra ağrı kesici içilir mi? Covid aşısı olduktan sonra ağrı kesici ilaçları içilir mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 13:23:57. #1.16#

title