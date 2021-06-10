Sinovac aşısı olduktan sonra ağrı kesici içilir mi? Covid aşısı olduktan sonra ağrı kesici ilaçları içilir mi?

Sinovac aşısı olduktan sonra ağrı kesici ilaçlar içmek zararlı olur mu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konu hakkında cevap Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitesinden geldi. Aşı olduktan sonra "Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir." açıklaması yapıldı. Peki, Sinovac aşısı vurulduktan sonra ağrı kesici içilir mi? Aşıdan sonra ağrı kesici kullanmak zararlı olur mu? Ayrıntılar haberimizde...

Sinovac aşısı yaptırdıktan sonra ağrı kesici içmek zararlı olur mu? Aşıdan sonra ağrı kesici içenlere yan etki yapar mı? Sinovac aşısının yan etkileri nelerdir? Sinovac aşısından sonra ağrı kesici içilir mi? Covid aşısı vurulduktan sonra ağrı kesici içilir mi?

SİNOVAC AŞISINDAN SONRA AĞRI KESİCİ İÇİLİR Mİ?

Yapılan açıklamaya göre aşıdan sonra Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir. Detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

• Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

• Yorgunluk

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

• Hafif ateş, titreme

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Baş ağrısı

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Kas/eklem ağrısı

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Kusma, ishal

Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

HANGİ AŞI HANGİ ÜLKEYE AİT?

Biontech (Almanya merkezli) : BioNTech SE, Almanya merkezli halka açık biyoteknoloji şirketi.

Sinovac (Çin merkezli) : Şirketin merkezi Pekin, Çin'dedir.

Sputnik V (Rusya merkezli) : Sputnik V ya da resmî kayıt adıyla Gam-COVID-Vac, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen COVID-19 aşısı adayıdır. Aşı adayı, Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Ağustos 2020'de duyuruldu.