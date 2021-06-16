Sinovac aşısı kaç gün arayla yapılıyor? Sinovac ikinci doz ne zaman yapılmalı, Sinovac 2. doz kaç gün sonra yapılır?

Corona virüs aşılarının antikor oranlarına göre değişkenlik gösterirken hangi aşının daha etkili olduğu araştırılıyor. Sinovac aşısı hangi ülkenin? Sinovac nerenin aşısı? Sinovac aşısı geldi mi, ne zaman gelecek? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Sinovac aşısı kaç gün arayla yapılıyor? Sinovac ikinci doz ne zaman yapılmalı, Sinovac 2. doz kaç gün sonra yapılır?

Koronavirüs salgınından kurtulmanın başlıca umut kapısı olan Covid-19 aşı çalışmaları hızla devam ederken, aşılama kampanyalarına bakıldığında ülkeler arasında büyük farklılıklar gözlemleniyor. İşte Sinovac aşısı hakkında merak edilenler...

SİNOVAC AŞISI KAÇ GÜN ARAYLA YAPILIYOR?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzm. Dr. Ahmet Cem Özuğuz'a göre;

Toplumsal sağlığın COVID-19 virüsüne karşı korunması amacıyla geliştirilen aşıların Faz III çalışmaları devam etmektedir. Bununla birlikte, onaylanan bazı aşılar dünyanın pek çok ülkesinde uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye'de de uygulanan ve uygulanması düşünülen aşılar ise Pfizer-BioNTech ve CoronaVac mRNA aşılarıdır. Aşıların koruma düzeyinin ise ortalama %90-95 arasında olduğu açıklanmıştır.

Sinovac

Çin menşeli Sinovac şirketinin ürettiği CoronaVac aşısı da cansız virüslerden üretilir. Bu aşıda da amaç, bağışıklık sisteminin COVID-19 virüsünü tanımasıdır. Bu aşının uygulanmasının sonrasında, bağışıklık sistemi antikor üreterek COVID-19 virüsüne karşı koruma sağlar. CoronaVac aşısı 28 gün arayla 2 doz olarak uygulanmaktadır.

Pfizer-BioNTech

Pfizer-BioNTech aşısında virüsün genetik materyalinş kullanır.( Diken proteini kodlayan genetik kodu) Bir mRNA aşısı olduğu için bireylerin hücrelerinde COVID-19 virüsü proteininin sentezlenmesini amaçlar. Bu sayede virüsü tanıyan bağışıklık sistemi, virüse karşı antikor üretebilir. 21 gün aralık ile 2 doz uygulanmaktadır.

Kimler COVID-19 Aşısı Olabilir?

Ülkemizde COVID-19 aşısı, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 4 aşamada uygulanmaktadır. Uygulamanın kişilere hangi sırayla yapılacağı; yüksek risk olup olmadığına, yaşa, mesleğe ve kronik hastalığın bulunup bulunmadığına göre belirlenmiştir.1. Aşama• Sağlık kurumlarında ve eczanelerde çalışanlar• Yaşlı, engelli ve koruma evlerinde yaşayanlar ve bu kurumlarda çalışanlar• 65 yaş üzeri bireyler2. Aşama• İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, zabıtalar, özel güvenlikler, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü ve taşımacılık sektörü gibi hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerde çalışanlar• 50-64 yaş arasındaki bireyler3. Aşama• 18-49 yaş arasında, kronik hastalığı olan bireyler• 18-49 yaş arasındaki diğer bireyler4. Aşama• Aşılama sırasını kaçıran bireyler

COVID-19 Aşısının Yan Etkileri Nelerdir?

Laboratuvar çalışmaları, onaylanan aşıların ciddi bir yan etkisinin olmadığını göstermektedir. Görülen yan etkiler genel olarak hafif seyreder. Aşı uygulamalarının ardından görülebilecek bazı yan etkiler şu şekildedir:• Titreme• Yorgunluk• Kas ve eklem ağrıları• Baş ağrısı• Ateş• Aşı bölgesinde ağrı, kızarıklık ya da şişlik• Kusma• İshalYan etkiler, özellikle alerjik bünyeye sahip olan bireyleri daha çok etkilemektedir. Bu nedenle, ciddi alerjik reaksiyonların görülmemesi için bireylerin aşı uygulamasından önce bilgilendirilmesi ve alerjen maddeler açısından kontrollerinin yapılması gereklidir.

COVID-19 Aşısı Ne Kadar Süre Korur?

COVID-19 aşılarının koruyuculuğunun belli bir süre için geçerli olduğu düşünülmektedir. Hastalığı geçiren bireylerin antikor seviyeleri zaman içinde düştüğü için yeniden COVID-19'a yakalanma riskleri bulunmaktadır. Bu anlamda, düşük bir ihtimal de olsa bireyler aşı olsalar dahi tekrar enfekte olabilir.Virüse karşı bağışıklığın yüksek olması, hastalığa yakalanma olasılığının düşük olması anlamına gelir. Bu nedenle aşılar belli aralıklarla 2 doz olarak uygulanmaktadır. Bu aşıların sağladığı koruma süresinin ne kadar uzun olduğunun netleştirilmesi için klinik çalışmalar devam etmektedir.

COVID-19 Geçirenler Aşı Olabilir mi?

Hâlihazırda COVID-19 geçiren hastaların, bu hastalığa karşı bağışıklık kazandığı kabul edilir. Bununla birlikte, bu bağışıklığın ne kadar süre ile geçerli olacağı kesin olarak bilinmemektedir. Hastalığı atlatan kişiler yeniden enfekte olabilir. Aynı zamanda, bu doğal bağışıklığın süresi hastadan hastaya da değişmektedir. Bu anlamda, hastalığı geçiren bireylerin de aşı olmaları gereklidir. Alınan tedavinin türüne göre; hastalığı geçirmiş olan kişilerin aşı olabilmesi için tedavinin üzerinden 90 gün geçmiş olması gerekli olabilir.

Çocuklar COVID-19 Aşısı Olabilir mi?

Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 aşı takviminde çocuklar için bir uygulama yer almamaktadır. Dünya genelinde de aşı uygulamaları sadece 16 yaş üzerindeki gençlere ve erişkinlere yapılmaktadır.

COVID-19 Aşısı Olduktan Sonra Sosyal Mesafe Kurallarına Uymak Gerekiyor mu?

Hijyen ve mesafe kurallarına dikkat etmeye devam edilmelidir. Aynı zamanda, bulaşma veya bulaştırma riskinin en aza indirilmesi için aşı sonrasında da maske kullanımı son derece kritik bir önlemdir.

Emziren Anne Covid-19 Aşısı Olabilir mi?

Emziren annenin covid aşısı olmasının bebek üzerindeki etkileri hakkında yeterli bir bilgi olmadığı ancak güncellenen klavuzlarda yapılmasının bir sakıncası olmadığı vurgulanmıştır.

Biontech Aşısı Sonrası Alkol Alınabilir mi?

Alkol alınması ile ilgili bir çalışma olmamakla birlikte aşı öncesi bir gün ve Özellikle aşı sonrası 7-14 gün süre ile Alkol alınmaması önerilir

Biontech Aşısı 2. Doz Kaç Gün Sonra Yapılır?

Covid-19 aşısının 2. Dozu 4-6 hafta ara ile yapılır.

Regl İken Covid-19 Aşısı Yapılır mı?

Regl sırasında aşı olunmasında bir sakınca yoktur

Özel Hastanelerde Aşı Ücretli mi?

Özel ve kamu hastanelerinde aşı için hiçbir ücret talep edilmemektedir.