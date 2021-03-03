Sinovac aşısı Faz-3 çalışmalarının sonuçları açıklandı (1)
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Murat Akova'nın masada oturması Prof. Dr. Serhat Ünal'ın açıklaması İstatistiki verilerin tabloda sunulması Sinovac aşısı Faz-3 çalışmaları sonuçları açıklandıANKARA - Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Murat Akova'nın masada oturması
Prof. Dr. Serhat Ünal'ın açıklaması
İstatistiki verilerin tabloda sunulması Sinovac aşısı Faz-3 çalışmaları sonuçları açıklandı
ANKARA - Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Murat Akova, Sıhhiye Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıda Sinovac aşısı Faz-3 çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu