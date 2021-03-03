Sinovac aşısı Faz-3 çalışmalarının sonuçları açıklandı (1)
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Sinovac aşısı Faz-3 çalışmalarının sonuçları açıklandı (1)

03.03.2021 12:46 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:56

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Murat Akova'nın masada oturması Prof. Dr. Serhat Ünal'ın açıklaması İstatistiki verilerin tabloda sunulması Sinovac aşısı Faz-3 çalışmaları sonuçları açıklandıANKARA - Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Murat Akova'nın masada oturması

Prof. Dr. Serhat Ünal'ın açıklaması

İstatistiki verilerin tabloda sunulması Sinovac aşısı Faz-3 çalışmaları sonuçları açıklandı

ANKARA - Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Murat Akova, Sıhhiye Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıda Sinovac aşısı Faz-3 çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. (1)

Sinovac aşısı Faz-3 çalışmalarının sonuçları açıklandı (1)
Sinovac aşısı Faz-3 çalışmalarının sonuçları açıklandı (1)
Sinovac aşısı Faz-3 çalışmalarının sonuçları açıklandı (1)
Sinovac aşısı Faz-3 çalışmalarının sonuçları açıklandı (1)
Sinovac aşısı Faz-3 çalışmalarının sonuçları açıklandı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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