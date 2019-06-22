Sinoplu taksicilerin taksimetre tepkisi

Sinop'ta şehir merkezinde bulunan taksilerin taksimetrelerinin 7 TL'den açıldığı ve kilometresi 4 TL'den işlendiği belirtiliyor.

Sinop Otogar'da taksicilik yapan vatandaşlar şehir dışında kaldığı için bu durumdan şikayetçi ve müşterilerinin azaldığını belirtiyorlar.

"Herkes tarifeye uyacak"

Sinop Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yüksel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Taksici arkadaşlarımız taksimetre ayarlarını yaptıracaklar. Herkes tarifeye uyacak. Ondan sonra taksici arkadaşlarımız isterlerse müşterileri bedavaya taşısınlar. Ama taksimetre ayarlarını yaptıracaklar. Daha önce taksiciler bir araya geldi. Teklifler taksici arkadaşlarımıza sunuldu. Çoğunluk bu yönde imzalarını attı" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA