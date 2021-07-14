Sinoplu gençler Samsun'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinoplu gençler Samsun'da

Sinoplu gençler Samsun'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Sinop'tan Samsun'a gelen gençler Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Sinop'tan Samsun'a gelen gençler Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Kurtuluş meşalesinin yakıldığı ilk adım şehri Samsun'da gençleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Dağlı, proje kapsamında milli birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla iller arasında ziyaretler yapıldığını ve bu vesileyle kardeşlik köprüsünün kurulduğunu, ayrıca iller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşıldığını belirterek, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ufkunun açılması ve yetiştirilmesi noktasında 'Biz Anadoluyuz Projesi'ni çok önemli görüyoruz" dedi. - SAMSUN

Sinoplu gençler Samsun'da
Sinoplu gençler Samsun'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İlyas Tetik Acun Ilıcalı Levent Yüksel İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinoplu gençler Samsun'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 13:29:11. #1.15#

title