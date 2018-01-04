Sinoplu Denizle Barışıyor

2007 yılında sit alanı ilan edilen Sinop sahilleri, yürütülen çalışmalar ve yapılan araştırmalar neticesinde 21 Aralık 2017 tarihinde Samsun Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından sit alanı olmaktan çıkarıldı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Göz, Sinop'a engel teşkil eden sitin kaldırıldığını belirtti. Göz yaptığı açıklamada, "Neticede biz Sinop Üniversitesi iş birliğiyle bu yasaklı bölgelerin tespiti, dalışı yasak bölgelerin tespiti, daraltılması ve sitin kaldırılması noktasında çalışmamızı başlattık. Daha önce 9 Eylül Üniversitesi birkaç tane burada bu çalışmayı yapmış ama neticelendirememişti. Bize nasip oldu bunu neticelendirmek. Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılan çalışmada bu sitin kaldırılması ile ilgili bilimsel bir rapor hazırlandı. Bu rapor Samsun Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna gönderildi. Çünkü siti Samsun Bölge Kurulu koymuştu, bunu kendisi kaldırdı. Bilimsel bir çalışma yapıldı, kurula sunuldu. Neticede kurul da bu çalışmayı uygun gördü ve bu şekilde daha önce 10 yıl önce konulmuş siti kaldırdık" dedi.



"'Sit'te deniz yasaklıydı"



Sitin kaldırılmasının önemine değinen İrfan Göz, "Sitin kaldırılması Sinoplunun artık denizle barışması demektir. Yatırımcının Sinop'a gelmesi demektir. Sinop'un turizm alt yapısını hızlı bir şekilde tamamlaması demektir. Çünkü sit olduğu zaman siz hiçbir şey yapamazsınız. Ne otel yapabilirsiniz ne rıhtım yapabilirsiniz ne marina yapabilirsiniz ne denize dalabilirsiniz ne de yüzebilirsiniz. Neticede deniz size yasaklıdır, gözünüzün önündeki denize sadece bakabilirsiniz. Herhangi bir şekilde faydalanamazsınız demektir. Biz bu durumun ortadan kaldırılmasının elzem olduğuna inanarak bu çalışmayı yürüttük ve neticede 21 Aralık 2017 tarihinde Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yapılan çalışma kabul edildi ve şu anda sit yasağı kaldırıldı" diye konuştu.



"Sinop Türkiye'de 2. dalış merkezi olmaya aday bir yer"



Göz, şunları söyledi:



"Bugün ülkemizde sadece Bodrum'da bir dalış merkezi vardır, başka yoktur. İnşallah burası Karadeniz'de ilk dalış merkezi ve Türkiye'de de 2. dalış merkezi olmaya aday bir yerdir. Bu sitin kaldırılmasından sonra buranın dalış merkezi olması noktasında da girişimlerimizi tamamlayacağız. Dalışa yasak bölgelerimiz vardır. Dalışa yasak bölgeleri 1992 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla konulduğu için bu dalışa yasak bölgelerin kaldırılması Bakanlar Kurulu kararıyla olacaktır. İnşallah bunu da en kısa zamanda çözdüğümüzde artık denizin kucakladığı, denizle kol kola olan, sokakları deniz kokan Sinop denizi ile barışık şekilde yaşayacaktır diye düşünüyoruz." - SİNOP