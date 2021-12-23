Sinoplu çocukların dilekleri gerçek olacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinoplu çocukların dilekleri gerçek olacak

Sinoplu çocukların dilekleri gerçek olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından hayata geçirilen "Bir dilek bir mutluluk" isimli proje ile Sinoplu çocuklar yılbaşı dileklerine kavuşuyor.

SİNOP (İHA) - Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından hayata geçirilen "Bir dilek bir mutluluk" isimli proje ile Sinoplu çocuklar yılbaşı dileklerine kavuşuyor.

Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi bu yılda Uğur Mumcu Meydanı'nda kurulan dilek kutusuna yeni yıl dileklerini yazan çocuklara hediyelerini ulaştıracak. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen projede Uğur Mumcu Meydanı'nda bulunan çam ağacının altına yerleştirilen dilek kutusuna, yılbaşı isteklerini yazan çocuklar, düzenlenecek organizasyonla dileklerine kavuşacak. Önceki yıllarda da düzenlenen "Bir Dilek de Sen Tut" projesi ile Uğur Mumcu Meydanı'nda kurulan dilek kutusuna yeni yıl dileklerini atan yüzlerce çocuk, duyarlı Sinop halkının destekleri ile dileklerine kavuşmuştu. Büyük ses getiren bu anlamlı proje bu yılda Sinoplu çocukların dileklerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Gençlik meclisi üyeleri bazı isteklerde iletişim bilgilerinin bulunmaması nedeniyle, istek sahiplerine ulaşamadıklarını belirterek, isteklerini kağıtlara yazarak dilek kutusuna atan çocukların muhakkak iletişim bilgilerini de eklemelerini istedi. Türkiye'de ilk defa böyle bir uygulamanın Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından hayata geçirildiğinin altını çizen meclis üyeleri, bu projeye destek olan herkese teşekkür etti. - SİNOP

Sinoplu çocukların dilekleri gerçek olacak

Sinoplu çocukların dilekleri gerçek olacak

Sinop'ta yoğun kar yağışı

Sinop'ta yoğun kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title