Sinoplu bisiklet sporcusundan çifte zafer

Sinoplu bisiklet sporcusu Nafız Ege Karagöl Konya'da yapılan Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda birinci gelirken zamana karşı yapılan disiplinde ise üçüncü olarak çifte zafer sevinci yaşadı.

Sinoplu bisiklet sporcusu Nafız Ege Karagöl Konya'da yapılan Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda birinci gelirken zamana karşı yapılan disiplinde ise üçüncü olarak çifte zafer sevinci yaşadı.

Konya'da 17-20 Haziran tarihlerinde yapılan Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'na Sinop Triatlon Yüzme ve Su Altı Spor Kulübü 6 sporcu ile katıldı. Sporculardan Yıldız B kategorisinde 60 kilometrede yarışan Nafız Ege Karagöl Türkiye Şampiyonu oldu. Sporcu ayrıca zamana karşı yapılan disiplinde ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Sinop İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, "Milli takımda ülkemizi temsil etme hakki kazanan sporcumuzu ve antrenörümüzü Sinop Gençlik ve Spor ailesi olarak tebrik eder başarılarının devamını dileriz" denildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı