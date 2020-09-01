Sinoplu balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
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Sinoplu balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Sinoplu balıkçılar 'Vira Bismillah' dediSİNOP'ta balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle tekne ve gemilerle denize açıldı.

01.09.2020 12:08 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:21

Sinoplu balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

SİNOP'ta balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle tekne ve gemilerle denize açıldı. Yeni sezona büyük umutla giren balıkçılar, vatandaşların bu yıl bol bol balık tüketebileceğini söyledi.

Balıkçılık sektöründe önde gelen Sinop Limanı'nda son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, sezonun açılmasıyla akşam saatlerinde Mendirek'ten denize açıldı. Yeni sezonun bereketli geçeceğini belirten balıkçılar, 'Bu sene balıktan umudumuz var, milletimiz bol bol balık yiyecek' ifadelerini kullandı.

Balıkçı Ramazan Ünlü, 'İlk hedef palamut avı. Kayıklarımızın arkasında palamut mevcuttur. Şu anki görünene göre palamudun çok olması bütün balıkçıları umutlandırıyor. Şu an tüm ekip olarak hazır vaziyetteyiz. Halatlarımızı çözmüş durumdayız ve palamut avına 'Vira Bismillah' dedik? dedi.

Sinoplu balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Kaynak: DHA

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