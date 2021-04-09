Sinoplu balıkçılar, sezonu erken kapattı
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Sinoplu balıkçılar, sezonu erken kapattı

Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN - Haberler | Güncel
Sinoplu balıkçılar, sezonu erken kapattı

SİNOP'ta, av yasağının başlamasına sayılı günler kala balıkçılar, teknelerini limana demirleyerek, erken paydos etti.

SİNOP'ta, av yasağının başlamasına sayılı günler kala balıkçılar, teknelerini limana demirleyerek, erken paydos etti.

Denizlerde 1 Eylül'de sona eren av yasağının ardından 'vira bismillah' diyerek, denize açılan balıkçılar, 15 Nisan'da yeniden başlayacak yasak öncesi son kez ağlarını sulara bırakıyor. Sinoplu balıkçılar ise yeterli balık avlayamadıkları gerekçesiyle sezonu erken kapattı. Balıkçılar, teknelerini limana demirleyerek, erken paydos etti.Balıkçı Hüseyin Baş, "Yılbaşından sonra hamsi avı yasaklandı. Bu sebeple 3 aydır hamsiye çıkamadık. Biz burada iri hamsileri tutamadık ama Gürcistan'a giden tekneler, 5-6 santimetrelik hamsileri tuttu. Aynı denizin balığı, orada 5-6 santimetre, burada ise 9 santimetre. Bu yüzden sezon, bizim açımızdan iyi geçemedi. Biz de sezonu erken kapattık" dedi.

 


Sinoplu balıkçılar, sezonu erken kapattı
Sinoplu balıkçılar, sezonu erken kapattı
Sinoplu balıkçılar, sezonu erken kapattı
Sinoplu balıkçılar, sezonu erken kapattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN

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