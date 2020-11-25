Sinopharm, Kovid-19 aşısının resmi onayı için başvuruda bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sinopharm, Kovid-19 aşısının resmi onayı için başvuruda bulundu

25.11.2020 12:43 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:43
Sinopharm, Kovid-19 aşısının resmi onayı için başvuruda bulundu

Çin'in önde gelen ilaç firması Sinopharm, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını piyasaya sunabilmek için yetkili kuruma onay başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Çin'in önde gelen ilaç firması Sinopharm, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını piyasaya sunabilmek için yetkili kuruma onay başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Global Times'ın haberine göre, Sinopharm Genel Müdür Yardımcısı Şı Şıngyi, Kovid-19 aşısının klinik deneylerinden veri topladığını ve sonuçların olumlu çıkmasının beklendiğini söyledi.

Şı, şirketin 3. faz klinik veriyi Çin Devlet Gıda ve İlaç Dairesine sunduğunu, şu anda daha detaylı veri sağlama ve aşının piyasaya sunulmasından önceki safhada bulunduklarını kaydetti.

Önceliklerinin aşıya resmi onay verilmesi olduğuna işaret eden Şı, faz 3 verisinin, hükümet onayından sonra yayımlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Şı, "Verimiz, bazı Batılı ülkelerdekilerden daha katı protokolleri izleyen ilgili birimler tarafından değerlendiriliyor ve Dünya Sağlık Örgütü ile yakın iletişim içindeyiz." diye konuştu.

Çin, geçen ay Kovid-19 aşı adaylarının "hiçbir yan etkisinin" görülmediğini açıklamıştı.

Çinli yetkililere göre ülkede klinik deneyleri yapılan 4'ü 3. fazda 13 aşı adayı bulunuyor.

Yeni bir araştırmanın bulguları dikkat çekti

Bu arada Çin-Japon Dostluk Hastanesinin yürüttüğü bir araştırma, taburcu edilen Kovid-19 hastalarının büyük bölümünün yorgunluk, kas güçsüzlüğü, uykuya dalmakta güçlük çekme ve kaygı gibi şikayetleri olduğunu gösterdi.

Vuhan'daki bir hastaneden taburcu edilen kişiler üzerinde yürütülen araştırmada ayrıca ilk semptomlardan 6 ay sonra hastaların neredeyse yarısının bilgisayarlı tomografilerinde en az bir anormal şekil görüldüğü, hastanedeyken durumları daha ağır olanların ise daha bozuk akciğer difüzyon kapasitesine ve anormal göğüs röntgenine sahip olma eğilimi gösterdiği tespit edildi.

Çin-Japon Dostluk Hastanesinin Başhekimi Cao Bin, Kovid-19'u atlatan hastalara, sağlıklı kalabilmek için düzenli egzersiz yapma, alkol ve sigara kullanımından kaçınma ve gerekirse psikolojik danışmanlık yardımı alma tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

İlgili Haberler

Pfizer ve BioNTech, Covid-19 aşısı için FDA'ya resmi başvuru yaptı
Pfizer ve BioNTech, Covid-19 aşısı için FDA'ya resmi başvuru yaptı
Pfizer, Covid-19 aşısının acil kullanım onayı için bugün FDA'ya başvuracak
Pfizer, Covid-19 aşısının acil kullanım onayı için bugün FDA'ya başvuracak
Kovid-19 aşısının faz-3 çalışmaları için gönüllü aranıyor
Kovid-19 aşısının faz-3 çalışmaları için gönüllü aranıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar İlham Aliyev Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Enes Batur Demet Akbağ Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Samet Aybaba
Tüm Haberler Türk İstifa Bülent Arınç Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sinopharm, Kovid-19 aşısının resmi onayı için başvuruda bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 12:47:47. #1.15#
title