Sinop zeytini canlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sinop zeytini canlanıyor

Sinop zeytini canlanıyor Yüzyıllar önce Sinop ekonomisine büyük katkı sağlayan 'Sinop zeytini'nin tekrar üretilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

30.05.2020 14:11 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:17

Sinop zeytini canlanıyor

SİNOP - Yüzyıllar önce Sinop ekonomisine büyük katkı sağlayan 'Sinop zeytini'nin tekrar üretilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Antik dönemlerden itibaren tarih boyunca zeytinciliğin önemli merkezlerinden olan Sinop'ta, yöreye has ilaç yapımında dahi kullanılan şifa kaynağı zeytin türü şimdilerde yok olmak üzere. Bölgenin önemli değerlerinden olan Sinop zeytininin tekrar doğaya ve ekonomiye kazandırılması için çalışma yürütülüyor. Sinop'ta zeytin ağaçlarının yoğunluğu nedeniyle 'Zeytinli' ismi verilen bir mahallede de bulunuyor.

Sinop Bilim Kültür Eğitim Derneği, Sinop Belediyesi ve akademisyenler bir araya gelerek ortak bir çalışmaya imza attılar.

İlk olarak Sinop zeytinin tarihçesi araştırıldı. Daha sonra kentteki asırlık zeytin ağaçlarına ulaşıldı. Asırlık zeytinlerden alınan kalemlerin aşısı yapıldı. İlerde zeytinin ticaretinin yapılması amaçlanıyor.

Sinop Bilim Kültür Eğitim Derneği Başkanı Ayşe Yaşar Sarıkaya konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Güzel bir projede 3 paydaş buluştuk. İlk ayağında akademik alanda çok önemli bir ayrıntı. Uluslararası tıp kongresinde Sinop zeytini tanıtıldı. Neden tıp kongresi. Sinop zeytinyağı antik çağlardan eski dönemlerden çok çok eski dönemlerden kalan bir yerel değerlendirmelerimizden. Eski dönemlerde kayıtlardan, evraklardan hepsini derledik, topladık. Akademisyenlerimiz bunun tanıtımını yaptılar. Amforalarla, tombul amforalar vardır, çok büyük. O tombul amforalarla Sinop zeytinyağı ihraç edilirmiş dünyaya. Ki o zaman Sinop dünya ticaret merkeziymiş. Dünya ticaret merkezi olduğu dönemlerde zeytin ve zeytinciliğin, zeytinyağının ihraç edilmesi, uygulanması buradan gelen, yerleşen, konan, göçen tüm uygarlıkların izlerinin olduğunu gösteriyor. Yok olduğu için biz bu projeyi başlattık. Sinop'ta bu gördüğümüz alan evler, araziler bu büyük alan denizden yukarı baktığınızda hepsi zeytinlikti. Yani bu eski çağlardan gelen gelenek. Yani Sinop Karadeniz içinde ve Karadeniz'de sahili en uzun olan il biliyorsunuz. Sahil en uzun olması sebebiyle her kenarında zeytin yok. İnanın güneyi bakan yamacında zeytin oluyor. Şimdi bunun kaybolması, yok olması bizi harekete geçirdi. 3 ortak, paydaş birleştik. Bu sorunu günümüze taşımak ve bu problemi çözmek için yola çıktık. Akademik olarak uluslararası platformda tanıtıldı. Sinop zeytinyağının tıp alanında nelerde kullanıldığı, çok kullanılmış ve bu dünyaca da meşhurmuş. Sinop zeytini özellikle yağ çıkarılan küçük zeytin. Tıpta çok kullanılmış. O nedenle bunların yaşatılması için hep birlikte hareket ettik. İlk yapacağımız neydi. Eski çağlardan kalan zeytinleri bulmaktı. Onun için alan araştırılması yapıldı. Alan araştırılması sonucu zeytinler tespit edildi. Yerel yetiştirici, eski zeytin sahiplerini bulduk. Dernekte buluşturduk akademisyenlerimizle. Çok güzel bir sonuç elde ettik. Zeytinin tarihini anladık yani. Yakın tarihte neler yapıldığını, yakın tarihte zeytin yağı nasıl yapıldığını, zeytinlerin kaç çeşit olduğunu. Sonra bunların halka duyurulması, halkın buna sahip çıkması" dedi.

Sinop zeytini canlanıyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi Haber
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı Haber
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik Haber
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör aynı gün yakalandı Haber
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör...
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Böyle dostluk olmaz olsun! Borç vermeyen arkadaşlarını, 14 bıçak darbesiyle öldürdüler
Böyle dostluk olmaz olsun! Borç vermeyen arkadaşlarını, 14 bıçak darbesiyle öldürdüler
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı
Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı
Burhan Kuzu, 'Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?' sorusuna yanıt verdi
Burhan Kuzu, "Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?" sorusuna yanıt verdi
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı
Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Güney Kıbrıs, adaya geldikten sonra koronavirüs kapanların tedavi masraflarını üstlenecek
Güney Kıbrıs, adaya geldikten sonra koronavirüs kapanların tedavi masraflarını üstlenecek
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı
Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı
Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik
Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Acun Ilıcalı Demet Akalın Haldun Dormen
Spor Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Sinop zeytini canlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 14:18:46. #1.15#
title