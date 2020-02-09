Sinop ve Tokat'ta eğitime kar engeli
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Sinop ve Tokat'ta eğitime kar engeli

Sinop'un Boyabat ilçesi ile Tokat'ın Başçiftlik ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime ara verildi.

09.02.2020 22:04 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:04
Sinop ve Tokat'ta eğitime kar engeli

'un ilçesi ile 'ın ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime ara verildi.


Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede taşımalı eğitim yapan okulların 10 Şubat Pazartesi tatil edildiği belirtildi.

Başçiftlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da köy yollarındaki buzlanma sebebiyle taşımalı eğitime yarın için ara verildiği duyuruldu.

Kaynak: AA
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