Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (7)
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Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (7)

Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (7)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HELİKOPTERLE KURTARILDILARSinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinde kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri helikopterle destek sağladı.

HELİKOPTERLE KURTARILDILAR

Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinde kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri helikopterle destek sağladı. Bölgede binaların çatılarında mahsur kalanlar hilekopterle kurtarıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi helikopterle güvenli bölgelere tahliye edildi.


Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (7)
Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (7)
Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (7)
Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (7)
Sinop ve Samsun'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanlar kurtarılıyor (7)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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