SİNOP VALİSİ'NİN İÇİNDE OLDUĞU OTOMOBİL KAZA YAPTI-1 Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun içinde bulunduğu otomobil, Çankırı'da kaza yaptı.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun içinde bulunduğu otomobil, Çankırı'da kaza yaptı. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve beraberindekilerin hafif şekilde yaralandıkları, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Çankırı-Ankara karayolu üzerindeki Ballıca mevkiinde yaşandı. Kazada; Vali Karaömeroğlu, şoförü ve koruması hafif şekilde yaralandı. Vali ve beraberindekilerinin sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu bildirildi.

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Haber-Kamera: Ramazan Sarıcı - ÇANKIRI

Kaynak: DHA