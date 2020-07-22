SİNOP VALİSİ'NİN İÇİNDE OLDUĞU OTOMOBİL KAZA YAPTI-1
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun içinde bulunduğu otomobil, Çankırı'da kaza yaptı.
22.07.2020 09:45 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:34
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun içinde bulunduğu otomobil, Çankırı'da kaza yaptı. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve beraberindekilerin hafif şekilde yaralandıkları, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, Çankırı-Ankara karayolu üzerindeki Ballıca mevkiinde yaşandı. Kazada; Vali Karaömeroğlu, şoförü ve koruması hafif şekilde yaralandı. Vali ve beraberindekilerinin sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu bildirildi.
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Haber-Kamera: Ramazan Sarıcı - ÇANKIRI
Kaynak: DHA