Sinop Valisi'nin içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı (3) VALİ, KORUMASI VE ŞOFÖRÜ TABURCU EDİLDİVali Karaömeroğlu, şoförü Nurullah Çetinkaya ve koruması Yasin Akçaoğlu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

VALİ, KORUMASI VE ŞOFÖRÜ TABURCU EDİLDİ

Vali Karaömeroğlu, şoförü Nurullah Çetinkaya ve koruması Yasin Akçaoğlu, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Karaömeroğlu, "Üzgünüz, çok üzüntülüyüz. Ölümlü olması bizim üzüntümüzü daha da artırıyor. Söyleyeceğim şey, arkada bile otursanız mutlaka kemer takınız" dedi.

Kaynak: DHA