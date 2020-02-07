Sinop valisi Köksal Şakalar'ın annesi toprağa verildi - KAHRAMANMARAŞ
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Sinop valisi Köksal Şakalar'ın annesi toprağa verildi - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde vefat eden Sinop Valisi Köksal Şakalar'ın annesi Navruz Şakalar (79) toprağa verildi.

07.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:47
Sinop valisi Köksal Şakalar'ın annesi toprağa verildi - KAHRAMANMARAŞ

'ın ilçesinde vefat eden Valisi Köksal Şakalar'ın annesi Navruz Şakalar (79) toprağa verildi.

Navruz Şakalar için Elbistan ilçesindeki Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Şakalar ailesi, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Halil Avşar, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Vali Şakalar'ın Sinop'tan mesai arkadaşları katıldı.

Navruz Şakalar'ın cenazesi öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, doğum yeri olan Ekinözü ilçesinin Türkeli Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sinop valisi Köksal Şakalar'ın annesi toprağa verildi - KAHRAMANMARAŞ
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