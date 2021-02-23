Sinop Valisi Karaömeroğlu Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
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Sinop Valisi Karaömeroğlu Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

23.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:34
Sinop Valisi Karaömeroğlu Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Karaömeroğlu'na aşı takvimine göre Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde aşının ilk dozunun uygulandığı vurgulandı.

Açıklamada, sağlıklı bir hayat için sırası gelen tüm vatandaşlar aşı olmaya davet edildi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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