Sinop Valisi Karaömeroğlu Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi'ne ilişkin bilgi aldı
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Sinop Valisi Karaömeroğlu Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi'ne ilişkin bilgi aldı

Sinop Valisi Karaömeroğlu Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi'ne ilişkin bilgi aldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresince (TOKİ) kentte hayata geçirilecek Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi ile ilgili projeyi yürütecek firma temsilcileriyle bir araya geldi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresince (TOKİ) kentte hayata geçirilecek Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi ile ilgili projeyi yürütecek firma temsilcileriyle bir araya geldi.

Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıda, Karaömeroğlu, firma temsilcilerinden yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Projenin son şekli üzerine görüş alışverişinde bulunulan toplantıda Karaömeroğlu, firma temsilcilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Sinop Valisi Karaömeroğlu Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi'ne ilişkin bilgi aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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