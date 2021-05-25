Sinop Valisi Karaömeroğlu Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi'ne ilişkin bilgi aldı

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresince (TOKİ) kentte hayata geçirilecek Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi ile ilgili projeyi yürütecek firma temsilcileriyle bir araya geldi.