Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'ndan Vali Kemal Çeber'e Geçmiş Olsun Ziyareti

Sinop Valisi Rizeli Hemşerimiz Erol Karaömeroğlu Rize Valimiz Kemal Çeber'i ziyaret ederek Rize'de meydana gelen afet dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sinop Valisi Rizeli Hemşerimiz Erol Karaömeroğlu Rize Valimiz Kemal Çeber'i ziyaret ederek Rize'de meydana gelen afet dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu Rize Valisi Çeber'i makamında ziyaret etti. Rize'de meydana gelen Afet dolayısıyla geçmiş olsun dileklerin iletti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Vali Karaömeroğlu'na Vali Çeber, hediye takdiminde bulundu.

Göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Vali Çeber'e teşekkür eden Vali Karaömeroğlu, bir süre birlikte sohbet ederken, Vali Çeber'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Habermetre