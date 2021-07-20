Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Bayramlar, toplum olarak karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, barışın, millet olma bilincinin birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği, sevinçlerimizi ve mutluluğumuzu paylaştığımız özel günlerdir.

Bayramlar, toplum olarak karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, barışın, millet olma bilincinin birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği, sevinçlerimizi ve mutluluğumuzu paylaştığımız özel günlerdir.

Sevinç ve güzelliklerin manevi duygular ile yoğun bir şekilde yaşandığı bir Kurban Bayramına daha sağlık, huzur ve esenlik içerisinde ulaşmanın mutluluğunu paylaşıyoruz.

Kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızın farkına varmamızı sağlayan Kurban Bayramı, insan olarak yaşadığımız her anın kıymetini bilerek yaşamayı bizlere hatırlatmanın yanı sıra merhamet ve paylaşmanın kutsiyeti gibi sayısız hikmetleri barındırmaktadır.

Bayram günlerinde ortaya konan birlik ve beraberlik, gücü ve etki alanı her geçen gün artan devletimizin, kutlu yürüyüşüne kararlı bir şekilde devam etmesine de katkı sağlayacaktır. Şefkat ve merhamet duygularının yoğun olarak yaşandığı bu günlerde millet olarak bütün kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakmalı, sevgi atmosferini hakim kılarak kardeşçe kucaklaşmalıyız.

Bilindiği üzere, tüm dünyayı etkisi altına alan ve nice ölümlere neden olan Covid-19'a karşı başarılı olabilmemiz bütün vatandaşlarımızın virüsle mücadelede belirlenen kurallara azami şekilde dikkat ve titizlik göstermelerine bağlıdır.

Bu bağlamda; Mübarek Kurban Bayramı'nda virüsün bulaşma riski gözetilerek, bayram ziyaretlerinde pandemi önlemlerine (Maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına) uymalıyız. Özellikle Bayram namazı sonrası ve birinci derecedeki yakın akrabalarımızın ziyaretlerinde kucaklaşmak yerine gönül selamı vermeliyiz. Yine pandemi süreci nedeniyle dostlarımız, akrabalarımız ile yüz yüze görüşmek yerine iletişim cihazlarını kullanarak bayramlaşmaya, toplu bayramlaşma törenleri, toplu mezarlık ziyaretleri ve toplu yemek programları yapılmamasına özen göstermeliyiz. Kurban Bayramı'nı huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirmek için her türlü önlemin alınması hepimiz için büyük önem arz etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramımızın, ülkemize, milletimize huzur getirmesini temenni ediyor, ülkesi ve vatanı için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anarken, hizmet etmekten onur ve mutluluk duyduğum siz değerli Sinop'lu hemşerilerimin ve tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Kaynak: Habermetre