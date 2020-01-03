Sinop Valiliğinden meteorolojik uyarı
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Sinop Valiliğinden meteorolojik uyarı

Sinop Valiliği, kentte pazar gününden itibaren olumuz hava koşullarının etkili olacağını bildirdi.

03.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:04
Sinop Valiliğinden meteorolojik uyarı

, kentte pazar gününden itibaren olumuz hava koşullarının etkili olacağını bildirdi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin pazar gününden itibaren üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.


Pazartesi ve salı günleri kentte etkisini artıracak yağışlarla birlikte rüzgarın da sert esmesi beklendiği vurgulanan açıklamada, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise kar şeklinde oluşacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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