Sinop Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı
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Sinop Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

Sinop Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop Valiliğince yarın kentin batı bölgesinde kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu.

Sinop Valiliğince yarın kentin batı bölgesinde kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinde başlaması öngörülen yağışın, Çarşamba günü öğle saatlerine kadar bölgede etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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