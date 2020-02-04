Sinop Valiliğinden fırtına uyarısı

04.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:34

Sinop'ta yarın rüzgarın saatteki hızının 100 kilometreye kadar çıkabileceği uyarısında bulunuldu.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiği vurgulandı.



Rüzgarın saatteki hızının 70 ila 100 kilometreye kadar çıkabileceği ifade edilen açıklamada, vatandaşların, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri ile soba kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA