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Sinop Üniversitesinde yüz yüze eğitim başladı

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Sinop Üniversitesinde yüz yüze eğitim başladı

Sinop Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra öğrencilerine yeniden kapılarını açtı.

Sinop Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra öğrencilerine yeniden kapılarını açtı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle 1,5 yıl ara verilen yüz yüze eğitime, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ile yeniden başlandı.

Üniversite tarafından dersler öncesi sınıflar ve laboratuvarlar dezenfekte edildi, ortak kullanım alanlarına maske, mesafe ve temizlik konularında uyarıcı görseller asıldı.

Okul girişlerinde aşı kartları ve Hayat Eve Sığar (HES) kodları kontrol edilen öğrenciler, daha sonra sınıflarına alındı.

Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, uzun bir süre ayrı kaldıkları öğrencilerle tekrar buluşmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Öğrenciler kadar kendilerinin de heyecanlı olduğunu vurgulayan Dalgın, "Öğrencilerimizin gelmesiyle birlikte kampüsümüz özlenen eski hareketli günlerine geri dönmüş oldu. En büyük temennimiz 2021-2022 akademik yılının aksamadan ve kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde devam etmesidir. Bunun için de gerekli tüm önlemlerimizi aldık." ifadesini kullandı.

Sinop Üniversitesinde yüz yüze eğitim başladı

Sinop Üniversitesinde yüz yüze eğitim başladı

Sinop Üniversitesinde yüz yüze eğitim başladı

Sinop Üniversitesinde yüz yüze eğitim başladı

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri
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