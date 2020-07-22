Sinop Üniversitesinde 5'incilik sevinci Devlet üniversitelerinin 2019 yılı uluslararası indeksli yayın performansına göre Sinop Üniversitesi 5'inci sırada yer aldı.

Devlet üniversitelerinin 2019 yılı uluslararası indeksli yayın performansına göre Sinop Üniversitesi 5'inci sırada yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, gazetecilere, elde edilen başarının memnuniyet verici olduğu söyledi.

Sinop Üniversitesinin akademik başarı çıtasını günden güne yükselttiğini vurgulayan Dalgın, şöyle konuştu:

"Saygın derecelendirme kuruluşları ve akademik camia tarafından yapılan değerlendirmelere göre Sinop Üniversitesinin önemli başarılar gösterdiğini gururla gözlemliyoruz. Hiç şüphesiz elde ettiğimiz bu başarıya üniversitemizin sunduğu imkanların yanı sıra akademik personelimizin gayreti neticesinde ulaşılmıştır. Tüm öğretim elemanlarımıza gayretlerinden ve başarılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Tüm gayemiz uluslararası tanınır, saygın bir yükseköğretim kurumu olmaktır."

Kaynak: AA