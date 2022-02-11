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Sinop Üniversitesi, yüz yüze eğitime devam edecek

AA, Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop Üniversitesi, yüz yüze eğitime devam edecek

Sinop Üniversitesince 2021-2022 akademik yılının ikinci döneminde de derslerin yüze yüze eğitim şeklinde yapılmasına karar verildiği bildirildi.

SİNOP (AA) - Sinop Üniversitesince 2021-2022 akademik yılının ikinci döneminde de derslerin yüze yüze eğitim şeklinde yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 21 Şubat'ta başlayacak eğitimlerin Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek yüz yüze devam edeceği vurgulandı.

Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle bu ilçedeki eğitimlerin ise hibrit şeklinde gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, tüm yıl sonu sınavlarının da yüz yüze yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Sinop, Güncel, Haberler

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