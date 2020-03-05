: Sinop üniversiteliler, sinop'a özgü maket kotra imal ediyor

05.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 05.03.2020 20:04

Üniversiteliler, Sinop'a özgü maket kotra imal ediyor

SİNOP'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, kente özgü kotra maketleri imal ediyor. Kotra yapımının tüm detaylarını öğrenen öğrenciler, ustalara adeta taş çıkarıyor.

Sinop'ta, 1950'li yıllarda cezaevinde yatan 2 mahkum tarafından başlatılan maket kotra yapımı, günümüzde de sürdürülüyor. Sinop Limanı'na gelen yolcu vapurlarındaki ziyaretçilere hediyelik eşya olarak sunulan, zamanla ünlenerek il ve ülke dışına da hediyelik eşya olarak gönderilmeye başlanan kotralar, kentin simgesi haline geldi. Sinop'a özgü kotra yapımını üniversite öğrencilerine öğretmek için kolları sıvayan KYK ve Sinop Halk Eğitim Merkezi, ortaklaşa proje hazırladı. Proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Sinop Kız Öğrenci Yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine, maket kotra yapımının tüm aşamaları öğretildi.

'BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRİYORLAR'

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun, sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verdiğini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Musa Kazım Açıkbaş, bu kapsamda projeler geliştirildiğini belirtti. Açıkbaş, 'Bizler de öğrencilerimiz için bir şeyler yapmak istedik ve Sinop'a özgü kotra yapımını öğrencilere öğretmek için kolları sıvadık. Malzemeleri temin ettikten sonra gençlerimizin yurtlarda boş vakitlerini daha verimli değerlendirmesi için Sinop Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği yaptık. Amacımız, öğrencilerimize el sanatlarını öğretmek ve boş zamanlarını değerlendirmek. Ayrıca yılsonunda ortaya çıkan ürünleri sergileyeceğiz' diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERE MORAL OLUYOR'

Öğrencilerin bu tür aktivitelere ihtiyacı olduğunu ifade eden Özel Eğitim Merkezi Teknoloji Tasarım Öğretmeni İbrahim Genç de, 'İlk başta 'nasıl olacak, bu kadar öğrenci ve bu kadar malzemeyle nasıl yapacağız" şeklinde endişelerim vardı. Ama kursumuz çok verimli başladı, atölyeye geldiğimizde tüm malzemeler hazırdı. Öğrencilerin dersleri de yoğun, buraya geldiklerinde rahatladıklarını söylüyorlar. Bizim için de aynı şeyler geçerli? dedi.

'ÇOK EĞLENCELİ BİR UĞRAŞ'

Kursa katılan Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Rümeysa Turan ise el emeğiyle kotralar yaptıklarını ifade ederek, 'Sinop'a ilk geldiğimizde vitrinlerde gördüğümüz ve çok beğendiğimiz kotraları şimdi bizler de yapıyoruz' dedi. Sinop Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Şule Şağıtoğlu da, Hatay'dan Sinop'a eğitim için geldiğini belirterek, 'Bu proje sayesinde boş zamanlarımız dolu dolu geçiyor. Sabah okula gidiyoruz, akşam da kotra yapıyoruz. Sinop'a ilk geldiğimde her yerde kotraları görmüştüm ve çok ilgimi çekmişti. Şimdi bizler de kotra yapıyoruz. Çok eğlenceli bir uğraş' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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