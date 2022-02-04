SİNOP (İHA) - Sinop'un yüksek kesimlerinde kar küreme devam ediyor

SİNOP Sinop'ta yüksek kesimlerde geçtiğimiz haftalarda yağan kar için çalışmalar devam ediyor. Ekipler, Dıranas Dağı'nda yol kenarında biriken karı yolun dışına taşıyor.

Sinop-Boyabat karayolu mevkiindeki bin 300'ün üzerinde rakımlı Dıranas Dağı'nda ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Geçen haftalarda yağan yoğun kar nedeniyle yol kenarında biriken kar, Karayolları 10. Bölge ekipleri tarafından iş makineleriyle yolun dışına aktarılıyor. Ekiplerden alınan bilgiye göre kar sebepli kapalı yol olmadığı, yalnızca yol kenarında biriken ve trafiğin seyrinde tehlike oluşturacak bölgelerin temizlik çalışmaları yapıldığı öğrenildi.

Meteoroloji yetkilileri, Sinop'ta yağmurun birkaç gün etkili olacağını bildirdi.