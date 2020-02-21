21.02.2020 08:59 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:01

Sinop'un yöresel lezzeti 'nokul'un siparişlerine yetişemiyorlar

SİNOP'un yöresel lezzetleri arasında yer alan, kıymalı ve üzümlü olarak yapılan 'nokul' yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. Sinoplu ustalar son günlerde rağbetin artması nedeniyle nokulun siparişlerine yetişemiyor.

Kentin yöresel lezzetleri arasında yer alan, kıymalı ve üzümlü olarak iki şekilde servis edilen 'nokul' 2018 yılında tescillendi. Un, yağ, yoğurt, tuz ve maya karışımıyla hazırlanan hamurun dinlenmeye bırakılmasının ardından mayalanan hamur, parçalara ayrılıp oklava yardımıyla ince olarak açılıyor. Hamurun içine de yine özenle hazırlanan üzümlü- cevizli veya kıymalı iç harç koyuluyor. İç harçları konulan hamur, rulo şeklinde yuvarlanıyor ve yağlanmış tepsiye döşeniyor. Tepsiye dizilen hamurlar daha sonra kesiliyor ve fırına atılıyor. Kilosu 35 TL'ye satılan Sinop'un vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan nokul yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. Sinoplu ustalar da son günlerde rağbetin arttığı nokulun siparişlerine yetişemiyor.

'BİR AYDA YAKLAŞIK 500 NOKUL GÖNDERİYORUM'

Yaklaşık 6 yıldır nokul yapan Sebahat Aktaş (35), yöresel lezzetih Türkiye çapında meşhur olduğunu söyleyerek, "Kıymalı, haşhaşlı, ıspanaklı, peynirli ve patatesli nokullar da yapılıyor. Ancak en meşhuru üzümlü-cevizli veya kıymalı iç harçlı olandır. Bu yaptığım nokulları yurt dışına ve yurt içine de gönderiyoruz. Günde 100- 150 nokul yapıyorum. Üzümlü ve cevizli nokula talep çok fazla. Telefon açıp, nokul isteyenler çok oluyor. Aylık yurt içi ve yurt dışına ise yaklaşık 500 tane nokul gönderiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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