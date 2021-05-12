SİNOP'UN YÖRESEL LEZZETİ 'NOKUL? İÇİN BAYRAM MESAİSİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SİNOP'UN YÖRESEL LEZZETİ 'NOKUL? İÇİN BAYRAM MESAİSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİNOP'un yöresel lezzetleri arasında yer alan, kıymalı ve üzümlü olarak yapılan 'nokul' için bayram mesaisi başladı.

SİNOP'un yöresel lezzetleri arasında yer alan, kıymalı ve üzümlü olarak yapılan 'nokul' için bayram mesaisi başladı. Ustalar, bayramda artan talebe yetişmek için hazırlıklarını tamamladı.

Kentin yöresel lezzetleri arasında yer alan, kıymalı ve üzümlü olarak iki şekilde servis edilen 'nokul' 2018 yılında tescillendi. Un, yağ, yoğurt, tuz ve maya karışımıyla hazırlanan hamurun dinlenmeye bırakılmasının ardından mayalanan hamur, parçalara ayrılıp oklava yardımıyla ince olarak açılıyor. Hamurun içine de yine özenle hazırlanan üzümlü- cevizli veya kıymalı iç harç koyuluyor. İç harçları konulan hamur, rulo şeklinde yuvarlanıyor ve yağlanmış tepsiye döşeniyor. Tepsiye dizilen hamurlar daha sonra kesiliyor ve fırına atılıyor. Kilosu 60 TL'ye satılan Sinop'un vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan nokul yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. Sinoplu ustalar da, Ramazan Bayramı yaklaşırken, talebi karşılamak için nokul hazırlıklarına başladı.

'GEÇMİŞTEN GELEN BİR GELENEK'

Sinop nokulunun tarifini anneannesinden öğrendiğini belirten Zafer Açıkgöz, 'Nokul bizler için geçmişten gelen bir gelenektir. Bayramlarda, arefe gününden itibaren hazırlanan üzüm ve cevizden oluşan bir hamur işi tatlıdır. Sinop nokulu ayrıca peynirli, kıymalı, patatesli veya haşhaşlı olarak da hazırlanabilir. Ticareti yaklaşık 20 senedir yapılıyor. Daha öncesinde büyükler tarafından bayram arefelerinde yapılan bir tatlıydı. Sinop'a gelen misafirler, nokulu tezgahlarda gördüklerinde börek sanarak isterler. Ayrıca isminden dolayı lokum diyen de olur. Türkiye'nin hatta dünyanın neresine giderseniz gidin nokul denince akla Sinop gelir" dedi.

'TURİSTİK BİR TATLI'

Nokulun özellikle yaz aylarında gözde bir lezzet olduğunu ifade eden Özlem Açıkgöz, "Yaz sezonunda şehrimize turistler gelir. Bizler de onlara tanıtıp ticaretini yaparız. Bir defa alınca ertesi gün gelip tekrar alanlar, tarifini soranlar dahi oluyor. Börek olarak da isteyenler oluyor, lokumla karıştıranlar da oluyor. Bizler onlara hem tatlımızın kültürünü hem de tarifini severek veriyoruz" şeklinde konuştu.

SİNOP'UN YÖRESEL LEZZETİ 'NOKUL? İÇİN BAYRAM MESAİSİ
SİNOP'UN YÖRESEL LEZZETİ 'NOKUL? İÇİN BAYRAM MESAİSİ
SİNOP'UN YÖRESEL LEZZETİ 'NOKUL? İÇİN BAYRAM MESAİSİ
SİNOP'UN YÖRESEL LEZZETİ 'NOKUL? İÇİN BAYRAM MESAİSİ
SİNOP'UN YÖRESEL LEZZETİ 'NOKUL? İÇİN BAYRAM MESAİSİ
SİNOP'UN YÖRESEL LEZZETİ 'NOKUL? İÇİN BAYRAM MESAİSİ
SİNOP'UN YÖRESEL LEZZETİ 'NOKUL? İÇİN BAYRAM MESAİSİ
SİNOP'UN YÖRESEL LEZZETİ 'NOKUL? İÇİN BAYRAM MESAİSİ
SİNOP'UN YÖRESEL LEZZETİ 'NOKUL? İÇİN BAYRAM MESAİSİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız
Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğini vurguladı.
Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğini vurguladı.
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Sergen Serdar Ortaç Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Serdar Aziz Ali Tandoğan Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SİNOP'UN YÖRESEL LEZZETİ 'NOKUL? İÇİN BAYRAM MESAİSİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 15:51:09. #1.16#

title