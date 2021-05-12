SİNOP'UN YÖRESEL LEZZETİ 'NOKUL? İÇİN BAYRAM MESAİSİ

SİNOP'un yöresel lezzetleri arasında yer alan, kıymalı ve üzümlü olarak yapılan 'nokul' için bayram mesaisi başladı.

SİNOP'un yöresel lezzetleri arasında yer alan, kıymalı ve üzümlü olarak yapılan 'nokul' için bayram mesaisi başladı. Ustalar, bayramda artan talebe yetişmek için hazırlıklarını tamamladı.

Kentin yöresel lezzetleri arasında yer alan, kıymalı ve üzümlü olarak iki şekilde servis edilen 'nokul' 2018 yılında tescillendi. Un, yağ, yoğurt, tuz ve maya karışımıyla hazırlanan hamurun dinlenmeye bırakılmasının ardından mayalanan hamur, parçalara ayrılıp oklava yardımıyla ince olarak açılıyor. Hamurun içine de yine özenle hazırlanan üzümlü- cevizli veya kıymalı iç harç koyuluyor. İç harçları konulan hamur, rulo şeklinde yuvarlanıyor ve yağlanmış tepsiye döşeniyor. Tepsiye dizilen hamurlar daha sonra kesiliyor ve fırına atılıyor. Kilosu 60 TL'ye satılan Sinop'un vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan nokul yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. Sinoplu ustalar da, Ramazan Bayramı yaklaşırken, talebi karşılamak için nokul hazırlıklarına başladı.

'GEÇMİŞTEN GELEN BİR GELENEK'

Sinop nokulunun tarifini anneannesinden öğrendiğini belirten Zafer Açıkgöz, 'Nokul bizler için geçmişten gelen bir gelenektir. Bayramlarda, arefe gününden itibaren hazırlanan üzüm ve cevizden oluşan bir hamur işi tatlıdır. Sinop nokulu ayrıca peynirli, kıymalı, patatesli veya haşhaşlı olarak da hazırlanabilir. Ticareti yaklaşık 20 senedir yapılıyor. Daha öncesinde büyükler tarafından bayram arefelerinde yapılan bir tatlıydı. Sinop'a gelen misafirler, nokulu tezgahlarda gördüklerinde börek sanarak isterler. Ayrıca isminden dolayı lokum diyen de olur. Türkiye'nin hatta dünyanın neresine giderseniz gidin nokul denince akla Sinop gelir" dedi.

'TURİSTİK BİR TATLI'

Nokulun özellikle yaz aylarında gözde bir lezzet olduğunu ifade eden Özlem Açıkgöz, "Yaz sezonunda şehrimize turistler gelir. Bizler de onlara tanıtıp ticaretini yaparız. Bir defa alınca ertesi gün gelip tekrar alanlar, tarifini soranlar dahi oluyor. Börek olarak da isteyenler oluyor, lokumla karıştıranlar da oluyor. Bizler onlara hem tatlımızın kültürünü hem de tarifini severek veriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı