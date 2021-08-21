Sinop'un Türkeli ilçesine araç ve malzeme taşıyan çıkarma gemilerine çocuklar ve yöre halkından büyük ilgi

Sel felaketinin yaşandığı yerlerden Sinop'un Türkeli ilçesine araç ve malzeme taşıyan Deniz Kuvvetlerine bağlı çıkarma gemileri, çocuklar ve yöre halkı tarafından ziyaret edildi.

Sel felaketinin yaşandığı yerlerden Sinop'un Türkeli ilçesine araç ve malzeme taşıyan Deniz Kuvvetlerine bağlı çıkarma gemileri, çocuklar ve yöre halkı tarafından ziyaret edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sel bölgesinde yaraların sarılmasına katkı sağlamaya devam edildiği belirtilerek, "Türkeli'ye, ihtiyaç duyulan malzeme ve araçların nakli Deniz Kuvvetlerimize bağlı iki çıkarma gemimiz tarafından yapıldı. Gemilerimiz, Çaylıoğlu Limanı'nda çocuklarımız ve yöre halkı tarafından ziyaret edildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş