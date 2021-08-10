Sinop'un tarihi kale surlarında restorasyon başlıyor
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Sinop'un tarihi kale surlarında restorasyon başlıyor

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Yerel

- Sinop'un tarihi kale surlarında restorasyon başlıyor Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Sinop'un 2 bin 500 yıllık tarihi kale surlarının restorasyonu için ihale gerçekleştirilerek yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

- Sinop'un tarihi kale surlarında restorasyon başlıyor

SİNOP - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Sinop'un 2 bin 500 yıllık tarihi kale surlarının restorasyonu için ihale gerçekleştirilerek yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Acil onarım gerektiren 6 noktada çalışmaların kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Sinop surlarının restorasyon işinin bakanlığın 2021 yatırım programına alındığını belirten Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, "Tarihi Cezaevi'nde restorasyon çalışmaları yaklaşık 1 yıldır devam ediyor. 1 yıl daha sürecek. Bu çalışma devam ederken kale surlarıyla ilgili de bakanlığımız tarafından tahsis edilen 10 milyon TL'lik ödeneğin 2 milyon TL'si serbest bırakıldı. Bunun 700 bin TL'lik kısmıyla acil onarım gerektiren, acil güvenlik önlemi alınması gereken 6 nokta ile ilgili ihale yapıldı ve yer teslimleri gerçekleşti. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde olan Sinop Kalesi ve surlarının onarımı ve turizme kazandırılması için çok önemli bir proje" dedi.

Çalışmaların 6 noktada başlayacağının bilgisini veren Metin Süren, "Bu 6 nokta şu anda İskele Meydanı'ndaki güney kale burcundaki bedendeki kopma noktasında olan çok acil onarılması gereken nokta, tarihi cezaevi surlarının dışında kalan kısımdaki düşme tehlikesi olan acil onarımı gerektiren noktalar, lonca kapısındaki acil onarılması gereken noktalar şeklinde 6 noktadan oluşuyor. Yüklenici firmada çalışmalara başladı" diye konuştu.

Alanda geniş bir çalışma yürütüleceğini belirten Müdür Süren, "Önce can ve mal güvenliği açısından tehlike ortadan kalkmış olacak. Daha sonra kültürel mirasın korunması sağlanmış olacak. Tabii, bu sadece basit bir onarım değil. Örnek veriyorum. Bitki temizliğinden tutunda, güvenlik önlemlerini alınmasına kadar çok geniş bir çalışmayı gerektiriyor. Gerçekten surlarımız çok geniş alana yayılıyor. 3 kilometre uzunluğunda surlarımız var" şeklinde konuştu.

Kalekonduların kamulaştırılması

Kale surları üzerindeki kalekonduların kamulaştırılması için de bakanlık nezdinde çalışmaların devam ettiği bilgisini veren Süren, "Antik şehrin 4 bir yanı surlarla çevrili. Şu anda valiliğimiz tarafından, Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından yürütülen bir Meydan Projesi var. Doğu surlarımız bu Meydan Projesi kapsamında ortaya çıkartılacak. Sinop'ta doğu surları ve özellikle güney surları hem içeriden hem dışarıdan işgal edilmiş. Örnek veriyorum güney kale surlarında kalekondular dediğimiz, Koruma Kullanma Kanunu çıkmadan önce üzerine evler yapılarak, iskanlar alınarak kalekondular yapılmış adeta. Koruma alanlarına binalar yapılmış. Biz şu anda 35 adet binayı bu şekilde tespit ettik güney kale surlarında. Bunların kamulaştırılmasına ilişkin çalışmayı bakanlığımız nezdinde yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Devam eden ve yapılacak çalışmaların tarihi kale surlarını açığa çıkaracağını belirten Metin Süren, "Doğu surları Meydan projesi kapsamında temizlenip açığa çıkacak. Cezaevi restorasyonuyla da batı surları ve kuzey surlarında da benzer bir restorasyon çalışmasına başlanacak. Bu şekilde Sinop'un tüm surları gün yüzüne çıkartılmış olacak. Koruma alanlarındaki işgaller veya yapılaşmalar kaldırılmış, kamulaştırılmış olacak. Dolayısıyla da UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi'ne girmiş olacağız" sözlerine yer verdi.

Müdür Süren, Tarihi Cezaevi restorasyonun da da çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini, tüm taraflarla koordinasyon içinde çalışmaların yürütüldüğünü ve yapının anı ihtiva eden bölümlerinin de korunması konusunda hassas davranıldığını sözlerine ekledi.

Sinop'un tarihi kale surlarında restorasyon başlıyor
Sinop'un tarihi kale surlarında restorasyon başlıyor
Sinop'un tarihi kale surlarında restorasyon başlıyor
Sinop'un tarihi kale surlarında restorasyon başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka

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