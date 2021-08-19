Sinop'un tamamına elektrik verildi
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Sinop'un tamamına elektrik verildi

Sinop'un tamamına elektrik verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sinop'ta yaşanan sel afeti sonrası sular altında kalan trafo merkezleri Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi (YEDAŞ) ekiplerinin yoğun çalışmasıyla temizlenerek, arıza onarım-bakımları yapıldı ve Sinop'un tamamına enerji verildi.

Sinop'ta yaşanan sel afeti sonrası sular altında kalan trafo merkezleri Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi (YEDAŞ) ekiplerinin yoğun çalışmasıyla temizlenerek, arıza onarım-bakımları yapıldı ve Sinop'un tamamına enerji verildi.

Sinop ili Ayancık ve Türkeli ilçelerinde yaşanan sel nedeniyle dağıtım şebekemizde ciddi hasarlar meydana geldi. Afetin yaşandığı 2. gün, Ayancık ve Türkeli ilçelerinin şehir merkezlerinin tamamı enerjilendirildi. Bugün itibarıyla en ücra köşede bulunan köyler dahil kırsal kesimin tamamına enerji verildi.

"Ekiplerimiz büyük özveri ile çalıştı"

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, yaşanan afet sonrası bölgedeki çalışmalar hakkındaki açıklamasında, "Şehir merkezlerine, sel sularının çekilmesi ile birlikte afetin 2. günü enerji vermiştik. Bugün itibarıyla tüm köylerimize de enerji vermiş durumdayız. Bu süre zarfında yaklaşık 400 personel ve 100 araçlık ekibimiz, büyük özveri ile çalışmıştır. Karayolu ile ulaşımın mümkün olmadığı köylerimize, malzeme ve ekip sevki için helikopterler kullanılmıştır. Solunum cihazına bağlı yaşamını sürdüren kritik kullanıcılarımız için anında jeneratörler tesis edilmiştir. Bölgede yaklaşık 200 adet jeneratör bu amaçla kullanılmıştır. Yıkılan direkler, hasar gören köprüler üzerinden insan gücü ile çekilerek nakledilmeye çalışılmıştır. Tüm bu çalışmalar esnasında desteklerini esirgemeyen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığımız ile birlikte tüm kurumlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Bora, selden etkilenen bölge halkına 'geçmiş olsun' dileklerini iletirken bir daha böyle bir afetin yaşanmaması temennisinde de bulundu. - SİNOP

Sinop'un tamamına elektrik verildi
Sinop'un tamamına elektrik verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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