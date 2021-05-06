Sinop'un KÖYDES ödeneği arttı: 45,9 milyon TL tahsis edildi
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Sinop'un KÖYDES ödeneği arttı: 45,9 milyon TL tahsis edildi

Sinop'un KÖYDES ödeneği arttı: 45,9 milyon TL tahsis edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

AK Parti Sinop Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Dr. Nazım Maviş, Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında ilgili kurumlar nezdinde yürütülen girişimler sonucu 2021 yılında KÖYDES ödeneğinin 45 milyon 965 bin 451 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

AK Parti Sinop Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Dr. Nazım Maviş, Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında ilgili kurumlar nezdinde yürütülen girişimler sonucu 2021 yılında KÖYDES ödeneğinin 45 milyon 965 bin 451 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Maviş, göreve geldiklerinden itibaren en önemli hedefleri olarak gördükleri tüm grup yollarının asfaltlanmasının yanında köylerin içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacının giderilmesine 2021 yılı KÖYDES ödeneğinin önemli katkı sağlayacağını söyledi.

KÖYDES, köye hizmeti kolaylaştırdı

Maviş açıklamasında, KÖYDES projesi ile köylere yapılan yatırımların hız kazanacağını belirterek, "KÖYDES köylerimizin yol, içme suyu ve kanalizasyon gibi temel insani ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2005 yılında o günkü Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetimizin kararlarıyla başlatılmıştı. Bugüne kadar, KÖYDES kapsamında birçok köyümüzün yol ve içme suyu gibi ihtiyaçlarına dönük hizmetler yapılmıştır ve yapılmaya devam edecektir" dedi.

Maviş, 2021 yılında hizmet götürülecek köylerin belirlenmesine yönelik olarak, muhtarların talepleri dikkate alınarak ilçe kaymakamları ve diğer bütün paydaşlarla koordineli bir şekilde yapılacak olan programın icra edileceğini ifade etti. - SİNOP

Sinop'un KÖYDES ödeneği arttı: 45,9 milyon TL tahsis edildi
Sinop'un KÖYDES ödeneği arttı: 45,9 milyon TL tahsis edildi
Sinop'un KÖYDES ödeneği arttı: 45,9 milyon TL tahsis edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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