Sinop'un "Can ağabeyi" 36 yıldır kan bağışlayarak hastalara can oluyor

Sinop'ta 36 yıldır aralıksız kan bağışında bulunduğu için çevresinde "Sinop'un Can ağabeyi" olarak anılan 58 yaşındaki Can Çakır, hastalara adı gibi "can" olmaya devam ediyor.