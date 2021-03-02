Sinop'un "Can ağabeyi" 36 yıldır kan bağışlayarak hastalara can oluyor
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Sinop'un "Can ağabeyi" 36 yıldır kan bağışlayarak hastalara can oluyor

02.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:21

Sinop'ta 36 yıldır aralıksız kan bağışında bulunduğu için çevresinde "Sinop'un Can ağabeyi" olarak anılan 58 yaşındaki Can Çakır, hastalara adı gibi "can" olmaya devam ediyor.

Sinop'ta 36 yıldır aralıksız kan bağışında bulunduğu için çevresinde "Sinop'un Can ağabeyi" olarak anılan 58 yaşındaki Can Çakır, hastalara adı gibi "can" olmaya devam ediyor.

Kentte, çalıştığı kurum aracılığıyla ilk kez 22 yaşında kan bağışında bulunan Çakır, düzenli olarak Türk Kızılay'a kan bağışında bulunmayı sürdürdü.

Her yıl yaptığı kan bağışı ile hastalara şifa olan Çakır, çevresinde "Sinop'un Can ağabeyi" olarak anılıyor.

Can Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kan bağışını hasta bir kadın için yaptığını söyledi.

Hasta kadının eşinin daha sonra kendisini ziyaret ederek teşekkür ettiğini ifade eden Çakır, "O insanların yüzlerinde gördüğüm o mutluluk beni çok etkiledi." dedi.

İnsanları mutlu etmenin çok güzel bir duygu olduğuna işaret eden Çakır, özellikle sağlık derdine düşmüş insanların yaşadığı çaresizliği iyi anlamak gerektiğini belirtti.

"Birilerine faydalı olabilmek mutluluk verici"

Emekli olduktan sonra da kan bağışında bulunmaya devam eden Çakır, 36 yıldır Türk Kızılay'ına gönüllü olarak kan bağışında bulunduğunu anlattı.

"Ben kendi açımdan kan verdikçe hem mutlu oluyor hem de sağlık buluyorum." diyen Çakır, birilerine faydalı olmanın güzel bir duygu olduğunu vurguladı.

Çakır, "Kan bağışı yapmak beni çok rahatlatıyor. Özellikle bağış sonrası Türk Kızılay'ından gelen ve insanlara yardımcı olduğumu belirten mesaj beni çok ama çok mutlu ediyor. Bakıyorum benim kanımla hayatlar kurtulmuş diyorum. Böyle bir şeye vesile olmak gurur verici." diye konuştu.

Kan bağışının aslında bir vatandaşlık görevi olduğuna değinen Çakır, şöyle devame etti:

"Ben tüm duyarlı vatandaşlardan benim gibi hem sağlık hem de hastalara yardımcı olabilme açısından kan bağışı yapmalarını istiyorum. Sağlık herkes için önemli bir kavram. İnsanlar zaman zaman kan yokluğu nedeniyle büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyor. Hatta hayatlar kaybediliyor. Bence hepimize bu noktada önemli görevler düşüyor."

Çakır, Türk Kızılay'ın kendisine bağış karşılığında madalya gibi çeşitli hediyeler takdim ettiğini belirterek, "Bu da beni mutlu eden ayrı bir konu. Ayrıca insanların bana karşı göstermiş olduğu ilgi alaka sevindirici. Ben de yapmış olduğum bu bağışlarla insanlara örnek olmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Sinop'un 'Can ağabeyi' 36 yıldır kan bağışlayarak hastalara can oluyor
Sinop'un 'Can ağabeyi' 36 yıldır kan bağışlayarak hastalara can oluyor
Sinop'un 'Can ağabeyi' 36 yıldır kan bağışlayarak hastalara can oluyor
Sinop'un 'Can ağabeyi' 36 yıldır kan bağışlayarak hastalara can oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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