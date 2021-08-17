SİNOP -Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu - Ayancık ilçesinde kurulan seyyar köprü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Kurulan seyyar köprüden detay görüntüler SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde kurulan seyyar köprüye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Kurulan seyyar köprüden detay görüntüler SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde kurulan seyyar köprüye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş