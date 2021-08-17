SİNOP -Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu - Ayancık ilçesinde kurulan seyyar köprü
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SİNOP -Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu - Ayancık ilçesinde kurulan seyyar köprü

Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Kurulan seyyar köprüden detay görüntüler SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde kurulan seyyar köprüye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Kurulan seyyar köprüden detay görüntüler SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde kurulan seyyar köprüye ilişkin açıklamalarda bulundu.

SİNOP -Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu - Ayancık ilçesinde kurulan seyyar köprü
SİNOP -Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu - Ayancık ilçesinde kurulan seyyar köprü
SİNOP -Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu - Ayancık ilçesinde kurulan seyyar köprü
SİNOP -Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu - Ayancık ilçesinde kurulan seyyar köprü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 11 ve Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 74'e yükseldiğini açıkladı.
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SİNOP -Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu - Ayancık ilçesinde kurulan seyyar köprü - Haberler
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