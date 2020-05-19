Sinop'u sis bulutu kapladı
SİNOP'ta, sabah saatlerinde aniden bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.
19.05.2020 15:14 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:14
SİNOP'ta, sabah saatlerinde aniden bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.
Sinop'ta, sisli hava etkili oluyor. Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü. Kentin üzerini kaplayan sis bulutları, görsel şölen oluşturdu.
Kaynak: DHA