SİNOP Türkiye'nin en yaşlı nüfusu, mutlu kent Sinop'ta
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SİNOP Türkiye'nin en yaşlı nüfusu, mutlu kent Sinop'ta

Türkiye'nin en yaşlı nüfusu, mutlu kent Sinop'taTÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mutlu şehir olarak bilinen Sinop, yüzde 40,8 oranı ile ülkenin en fazla ortanca yaş nüfusunu barındırıyor.

18.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:17
SİNOP Türkiye'nin en yaşlı nüfusu, mutlu kent Sinop'ta

Türkiye'nin en yaşlı nüfusu, mutlu kent Sinop'ta

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mutlu şehir olarak bilinen Sinop, yüzde 40,8 oranı ile ülkenin en fazla ortanca yaş nüfusunu barındırıyor. Sinoplular, gürültüden uzak şehrin emekliler tarafından tercih edildiğini söylüyor. Güneş, kum ve deniz üçlemesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile 'Karadeniz'in Bodrum'u' olarak adlandırılan Sinop, 'Türkiye'nin en mutlu kenti? unvanı ile biliniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, orta yaş nüfus oranının da en yüksek olduğu şehir, yüzde 40,8 ile Sinop oldu. Sinop'u yüzde 40,2 ile Balıkesir ve yüzde 39,9 ile Giresun izledi. Kent merkezinin yarımada üzerine kurulu olan şehirde yaşayanlar, birbirlerine olan saygı ve hoşgörüleri ile tanınıyor. Kent merkezinde trafik sinyalizasyon sistemi de bulunmayan Sinop'ta, trafik kazalarının görülme oranının düşük seviyelerde olması dikkat çekiyor. Sinoplular, gürültüden uzak şehrin emekliler tarafından tercih edildiğini söylüyor.

'EMEKLİ OLANLAR, SİNOP'A GELİYOR'

Sinoplu Mustafa Genç (77), kentin her zaman yaşlı şehri olduğunu belirterek, 'Burada gürültü yok, sakin bir şehir. Onun için emekli olanlar, buraya geliyorlar. Sinop hakikaten güzel bir il ve yaşanacak şehir. Başka yerlere gittiğimizde sıkılıyoruz. Sinop'un kıymetini anlıyoruz. 2-3 gün zor duruyoruz. Sinop yaşanacak bir şehirdir. Herkesi Sinop'a davet ediyoruz' dedi.

'YAŞLILARA UYGUN BİR ŞEHİR'

Sinop'un, deniziyle yeşiliyle çok güzel bir şehir olduğunu dile getiren Murat Çolak (23) ise, 'Trafik yoğunluğu yok. Sinop, yaşanacak bir il, havası çok güzel, bu nedenle yaşlılara göre çok uygun bir şehir' ifadelerini kullandı.

'SİNOP, İNSANIN ÖMRÜNE ÖMÜR KATIYOR'

Sinop'un mutlu şehir olduğunu ifade eden Ayten İyi (71) de, 'Burası insanın ömrüne ömür katıyor. İnsanlar sağlıklı besleniyor ve deniz kenarında güneş alıyor. Burada iş sahası az olduğu için genel olarak yaşlılar çoğunlukta' diye konuştu.

Sinop'u çok sevdiğini anlatan İbrahim Gündoğu (62), 'Burada çalışan memurlar, emekli olunca gidemiyor. Sinop, çok güzel bir şehir ve doğasıyla herkesi etkiliyor' dedi.

SİNOP Türkiye'nin en yaşlı nüfusu, mutlu kent Sinop'ta

Kaynak: DHA

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SİNOP Türkiye'nin en yaşlı nüfusu, mutlu kent Sinop'ta

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